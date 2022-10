D es que va començar l’any 2022 fins al setembre es van registrar a Espanya 54 grans incendis forestals, amb més de 252.000 hectàrees calcinades. És la xifra més alta des del 2012. Només a la Comunitat Valenciana es van cremar més de 33.000 hectàrees a Bejís, Vall d’Ebo i Venta del Moro en tot just un mes.

Zamora ha estat una de les grans damnificades, seguida per Saragossa, Lugo, Ourense o Màlaga. Gairebé cap punt de la geografia espanyola n’ha sortit indemne, ja que les flames van afectar fins i tot les Illes Canàries, amb l’incendi a San Juan de la Rambla a Santa Cruz de Tenerife. Catalunya, tot i que menys, va patir el d’Artesa de Segre, a Lleida, amb gairebé 3.000 hectàrees.

El Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, que fa informes postincendi, detecta els mateixos patrons a les zones cremades. Pèrdua de l’escorça vegetal, risc d’infecció per plagues i el més preocupant: l’arrossegament de llavors i els nutrients amb les pluges torrencials de la tardor. Les cendres que arriben als rius, a més, suposen una font de contaminació preocupant. Les recomanacions passen per la recuperació de cultius i pràctiques agrícoles tradicionals per prevenir incendis. La gestió sostenible de la muntanya és la gran reclamació dels municipis forestals, cosa que implica població i recursos.