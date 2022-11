«La crisi energètica s’ha apoderat de la crisi climàtica». Aquesta és la sentència amb què arrenca l’últim informe de la plataforma Climate Action Tracker, en el qual s’alerta sobre el perill que suposa l’<strong>auge recent de la indústria del gas</strong> per al planeta. Segons apunta l’anàlisi, publicada en l’equador de la primera setmana de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh, tots els projectes de producció de gas natural en construcció, aprovats i proposats entre el 2021 i el 2050 exposaran el planeta a un excés de gasos amb efecte hivernacle, que, al seu torn, amenaça d’accelerar encara més l’escalfament global. Si continuem així, alerten els experts, els termòmetres globals sobrepassaran l’increment dels 1,5 graus de mitjana les pròximes tres dècades.

La lluita per frenar l’avanç de la crisi climàtica ha xocat directament amb una complexa situació geopolítica marcada per les tensions amb Rússia, la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica que es deriva de tot això. En aquest context, el món està vivint un augment vertiginós dels projectes d’explotació de gas per intentar pal·liar les seves necessitats energètiques. «Estem sent testimonis d’un gran impuls per expandir la producció i exportació de gas fòssil arreu del món, incloses Europa, Àfrica, Amèrica del Nord, Àsia i Austràlia. Tot això podria fer que les emissions globals superin nivells perillosos», destaca Bill Hare, director executiu de la plataforma Climate Analytics.

«Estem sent testimonis d’un gran impuls per expandir la producció i exportació de gas fòssil arreu del món»

El pronòstic és el següent. Els actuals plans d’extracció de gas podrien sumar les 500 megatones el 2030. Aquesta xifra és cinc vegades més elevada que les importacions de gas rus a Europa el 2021 i el doble de les exportacions mundials de Rússia d’aquell any. L’ús d’aquesta quantitat ingent de combustibles fòssils podria emetre un ‘extra’ de dues gigatones de diòxid de carboni a l’atmosfera abans que acabi la dècada. Aquesta xifra està molt per sobre dels objectius de l’Acord de París i, en general, supera amb escreix el pla de reducció d’emissions que la comunitat científica reclama per esquivar la catàstrofe climàtica.