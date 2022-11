Catalunya vol apostar- encara més per l’agricultura sostenible. Per això, segons ha anunciat aquest dissabte Teresa Jordà, la Conselleria d’Acció Climàtica ha dissenyat un nou projecte de llei de producció agrària sostenible. La iniciativa, presentada des de la cimera del clima de Sharm el-Sheikh, pretén «acompanyar» els productors catalans en el procés de transformació que implica anar des del model actual cap a un sistema més sostenible «ambientalment, socialment i econòmicament».

En aquests moments s’estima que el 9% de les explotacions agrícoles i el 6% de les ramaderes disposen d’un certificat de qualitat ambiental. El projecte de llei aspira a convertir en sostenibles més del 50% de les explotacions agrícoles i ramaderes catalanes per l’any 2030. «Volem acompanyar els productors en aquesta transformació cap a la sostenibilitat global i posar en valor l’esforç que molts ja estan fent per aconseguir aquests nous reptes», ha destacat Jordà, acompanyada per la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes i Cullell.

La nova normativa proposada per la conselleria també planteja crear un nou sistema per «acreditar legalment» les explotacions sostenibles. D’aquesta manera es podran certificar tant les instal·lacions agrícoles i ramaderes com els productes elaborats sota estàndards de garanties ambientals. En aquest sentit, també es crearan etiquetes perquè els consumidors puguin identificar aquesta mena de productes sostenibles.

Calculadora de sostenibilitat

Segons ha explicat la consellera, aquesta iniciativa pretén «visibilitzar l’esforç que realitzen molts projectes agraris per arribar als nous reptes de sostenibilitat». Per agilitar aquest procés, Acció Climàtica planeja habilitar una «calculadora de sostenibilitat» per ajudar els productors a conèixer l’estat de la seva explotació i acompanyar-los en el procés de transició ecològica.

Una altra de les iniciatives que es posaran en marxa serà una guia de bones pràctiques. Des del punt de vista ambiental, la guia abordarà factors com «la gestió de l’aigua, la biodiversitat, el terra, l’aire, els materials i l’energia utilitzada i el benestar animal». El bloc econòmic tractarà aspectes com «els drets laborals, les condicions de vida dignes, la igualtat, la seguretat i la salut laboral». Així mateix, també es tindrà en compte aspectes com la inversió, el risc de vulnerabilitat, l’economia local, la qualitat, el producte i la informació.