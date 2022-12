Matèria primera per a comerç sostenible

Les xarxes assassines que jeuen abandonades al fons del mar o a la vora es poden convertir, no obstant, en matèria primera per fabricar mercaderies sostenibles. De fet, ja existeixen múltiples iniciatives en l’àmbit empresarial que aprofiten xarxes per fabricar roba, calçat i altres estris. És el cas del projecte Saretu, impulsat per l’Associació Bermeo Tuna World Capital, amb la col·laboració de la companyia pesquera basca de túnids Echebastar, el centre tecnològic AZTI i l’empresa tèxtil Ternua. Des de fa uns anys estan donant una segona vida a les xarxes i aparells de pesca abandonats que s’acumulen als oceans.

«El nostre objectiu principal és recollir i reciclar les xarxes tonyineres descartades per reciclar-les i que tinguin una nova utilitat», assegura Rogelio Pozo, des de Bermeo Tuna World Capital. Per aconseguir-ho, Saretu s’articula en quatre fases diferenciades. La primera consisteix a emmagatzemar les xarxes tonyineres de cèrcol que són descartades al port de Seychelles, la principal base de l’activitat pesquera dels grans vaixells tonyinaires bascos que pesquen a l’Oceà Índic. En segon lloc, es procedeix a condicionar aquestes xarxes perquè puguin ser reciclades. Un cop preparades, arriba la tercera etapa, que consisteix en el reciclatge mecànic de les xarxes per convertir-les en fil Econyl. Amb aquest producte es passa a l’etapa que tanca el cicle: la producció. «El fil final és el resultat de la barreja de les xarxes de pesca reciclades amb altres materials descartats i ens permet crear els teixits per dissenyar i desenvolupar peces», puntualitza Rogelio Pozo. A la web de Saretu es pot veure el catàleg d’articles posats a la venda. La humanitat s’enfronta, una vegada més, davant la necessitat imperiosa de transformar el que actualment és un instrument destrucció en una matèria primera per reciclar.