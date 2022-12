Per fi s’està comercialitzant a Girona un kit fotovoltaic per tenir energia solar fins i tot en aquells pisos de ciutat que no tenen teulada. Gràcies a un equip portàtil, fàcilment instal·lable per un mateix i a preus molt raonables, és possible col·locar plaques fotovoltaiques al balcó o a qualsevol mur exterior. A més, són de posar i treure, amb la qual cosa poden retirar-se en qualsevol moment. No permeten cobrir tot el subministrament de la vivenda, però ajuden a estalviar de forma apreciable al rebut de la llum: fins a un 40%.

Una de les empreses que estan subministrant aquestes plaques és Solarlab, que comercialitza diverses modalitats de kit per a terrasses amb plaques fotovoltaiques fabricades amb la tecnologia ETFE. Són plaques excepcionalment lleugeres i, a més, flexibles. Tenen una garantia de sis anys i 25 anys de rendiment. Els preus d’aquests plafons oscil·len entre els 800 i els 2.400 euros, en funció de la seva capacitat, per la qual cosa la seva amortització està garantida en tots els casos en un termini de temps bastant breu. Aquesta solució permet fins i tot instal·lar aquest tipus de plaques a les persones que viuen de lloguer, ja que poden retirar-les tan aviat com es mudin a un altre lloc. Simplement és necessari col·locar els panells en un lloc amb sol, connectar-los al microinversor que porten incorporat i d’allà a qualsevol endoll de la casa. A partir d’allà ja comencen a funcionar, estalviant energia cada mes i retallant el rebut de la llum. Els models que es comercialitzen, cinc en total, oscil·len entre els 400 w (dos panells solars) i els 1.600 w (vuit panells), tots amb 200+ watts cada un i una eficiència superior al 19,4%, microinversor inclòs. Solarlab és, a més, una empresa compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i per això cedeix l’1% dels seus ingressos a l’eliminació de diòxid de carboni, al formar part de Stripe Climate, una coalició d’empreses que financen mètodes de descarbonització a tot el planeta i de la qual formen part 25.000 companyies de 39 països. «Cada llar té un consum d’electricitat diferent, però la nostra experiència ens demostra que és possible estalviar-se fins a un 40% del consum d’electricitat. Per exemple, un sistema Solar Lab PiE AIR de 800+ W pot generar més de 1.100 kWh d’electricitat sostenible a l’any si està correctament instal·lat. Això es correspon amb el consum anual d’un frigorífic, un rentaplats, una rentadora i un televisor. Si consumeixes de forma personal el 100% d’aquesta electricitat produïda, avui dia podria suposar un estalvi de més de 400 euros l’any», afirma l’empresa en la seva pàgina web. Els panells poden ser instal·lats pel mateix comprador, ja que no necessiten cap muntatge especial: només col·locar-los allà on es vulgui. Pesen només 3 quilos i es fixen amb unes corretges que venen incloses en el paquet. Les plaques no precisen tampoc cap manteniment especial. ........... Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es