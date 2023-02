Des de la cantant nord-americana Taylor Swift fins a l’empresari francès Bernard Arnault, la pressió augmenta sobre famosos i grans financers perquè limitin els desplaçaments en jets privats, sobretot en desplaçaments curts i quan hi ha altres alternatives de transport. Alguns han estat titllats de «contaminadors compulsius».

Després de publicar a Instagram una foto del seu avió l’estiu passat, l’estrella de la telerealitat Kylie Jenner va ser qualificada de «criminal del clima» pels internautes. No va ser l’únic cas. «Contaminador i criminal», va tuitejar un altre sobre el director Steven Spielberg, acusat de prendre un vol d’uns 28 minuts.

Innombrables mems, fotos i vídeos humorístics, circulen des de fa mesos burlant-se de Taylor Swift després que es publiqués una anàlisi de l’agència de màrqueting Yard, que la va classificar com «la famosa més contaminant de l’any», amb 170 vols en menys d’un any. Yard es va basar en les dades del compte de Twitter «Celebrity Jets», que rastreja els vols de les celebritats a través de dades públiques en línia. Jack Sweeney, un estudiant de 19 anys, va ser qui va crear aquest compte. Va començar el juny del 2020 seguint el jet privat d’Elon Musk i dos anys després ja tenia 30 comptes que rastregen estrelles de l’esport, el cap de Meta, Mark Zuckerberg, i fins i tot oligarques russos. Això va inspirar altres internautes com Sebastián, un enginyer aeronàutic de 35 anys que va crear a l’abril el compte «I Fly Bernard», sobre els trajectes dels avions de multimilionaris francesos per pressionar-los sobre la seva empremta de carboni. «El que intento denunciar és la utilització d’avions privats com a taxis», explica a l’AFP, assenyalant els nombrosos vols nacionals o europeus efectuats.

«A Europa, les tres quartes parts d’aquests vols es podrien fer amb tren», denuncia William Todts, director executiu de Transport & Environment, que agrupa oenagés europees del sector.

Algunes de les estrelles criticades van reaccionar davant la pressió a les xarxes socials. Per exemple, un portaveu de Taylor Swift va afirmar que ella «presta regularment el jet a altres persones». «Atribuir-li la majoria o tots aquests vols és totalment incorrecte», detalla. Empresaris francesos van indicar que les emissions de CO2 dels seus avions són compensades per projectes de reforestació, una solució criticada perquè no redueix les emissions de manera substancial ni tampoc evita el problema.