Adia d’avui, són molts els usuaris que han decidit fer el pas de manera individual per poder avançar en transició energètica, ajudar a lluitar contra el canvi climàtic i estalviar diners en la factura de la llum, però també hi ha molts pobles o urbanitzacions senceres que decideixen utilitzar l’autoconsum de forma col·lectiva i donar energia a un grup més gran de veïns o, fins i tot, a un municipi sencer.

En el cas d’Elx (Alacant), que és la segona ciutat amb més instal·lacions fotovoltaiques de la Comunitat Valenciana, 22 famílies s’han unit per instal·lar plaques solars a diversos habitatges de la seva urbanització. «Hi va haver una experiència molt bona d’un client i, arran d’això, va recomanar als veïns instal·lar-se plaques», explica Carlos Costa, director de Vendes per a Energia d’Octopus Energy Spain.

Aquest projecte, executat per aquesta empresa, «va tancar l’acord al juliol, es va realitzar la instal·lació a l’agost i, després del procés en què es legalitza, que és d’una o dues setmanes, els clients podien gaudir del consum solar al setembre », explica Costa.

Gràcies a aquestes plaques, els veïns d’aquesta urbanització podran arribar a tenir fins i tot «factures zero» afirma el representant de la companyia, perquè funcionen a través d’un sistema conegut com a «cartera energètica» que permet als usuaris acumular l’energia que generen de més i no consumeixin. Per això, «si hi ha mesos que produeixes més del que consumeixes, aquest crèdit es pot passar al mes següent i es va generant una borsa», afegeix Costa.

Un altre projecte d’aquestes característiques ha estat el que es va posar en marxa a Cedillo (Càceres), a principis del 2022 i amb el qual s’han instal·lat plaques solars als edificis públics, i també en algun terreny del municipi per aconseguir implantar l’autconsum per a tots els veïns. Gràcies a aquesta iniciativa, s’ha aconseguit convertir Cedillo en en el primer poble solar d’Espanya.

Iberdrola, empresa promotora del projecte, va organitzar una jornada amb els veïns el mes de febrer passat per, amb caràcter divulgatiu, explicar-los el significat d’una comunitat energètica i els beneficis de pertànyer-hi. La primera tanda d’inscripció va començar aquell mateix dia amb 120 veïns adherits a la iniciativa i va finalitzar l’1 de març amb 305 ciutadans units en total al projecte. Això suposa dos terços dels 450 habitants d’aquesta població.

Aquesta iniciativa té com a objectiu que els habitants del municipi puguin viure de l’autoconsum, explica Estela Holgado, presidenta de l’Associació Pueblo Solar. Això s’està traduint en un estalvi del 50% d’allò consumit, especifica Holgado. A més, tot aquell que ho vulgui podrà sumar-se a aquest projecte amb la condició d’estar empadronat i viure al poble.

No són, però, els únics casos, ja que cada vegada hi ha més localitats a Espanya que opten per les plaques solars com a forma de reduir la factura i, en algun cas, fins i tot suprimir-la del tot per tenir total independència energètica.