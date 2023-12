Una macrogranja de porcs situada al municipi de Quintanilla del Coco (Burgos) i que havia sigut reconeguda amb segells de benestar animal amaga, en realitat, «un dels pitjors casos de maltractament animal mai descrits a Espanya». Segons revela una investigació de l’Observatori de Benestar Animal (OBA), en aquestes instal·lacions hi ha centenars d’animals en males condicions, amb greus ferides, deformitats i en espais envoltats de cucs. A les gravacions fins i tot es poden veure garrins agonitzant al costat d’animals morts, en estat de descomposició i fins i tot desmembrats. Els responsables de la granja ja han sigut denunciats davant els jutjats de Lerma per presumptes delictes de maltractament animal i l’empresa que gestiona la distribució dels productes carnis per publicitat enganyosa. El tribunal ja està investigant el cas.

El cas ha sortit a la llum aquest dimecres després de la publicació d’un documental de l’oenagé animalista (abans coneguda com Equalia). A les imatges, captades entre el juny i el setembre d’aquest any, es poden veure animals amb enormes hèrnies, lesions compatibles amb la sarna i ferides derivades de la gangrena. A les instal·lacions també es poden veure rates corrent entre els porcs. Purins infestats per larves i cucs. I restes podrides de porc al costat d’ampolletes de cervesa buides. A les gravacions també es veuen treballadors abocant cervesa sobre els garrins malferits i colpejant repetidament els animals amb una eina similar a un martell.

Segons expliquen els responsables d’aquesta investigació, aquesta explotació porcina on hi ha més de 5.000 animals és propietat de l’alcalde del municipi burgalès de Quintanilla del Coco. També s’ha pogut comprovar que aquesta macrogranja proveeix diferents empreses espanyoles, que elaboren i comercialitzen productes carnis que són venuts en supermercats de tot Europa (inclòs Espanya) sota el segell de «benestar animal». EL PERIÓDICO ha contactat amb els diferents implicats en el cas i, fins ara, s’han negat a fer comentaris al respecte. La cadena de supermercats Lidl afirma que Campofrío, un dels seus proveïdors, va finalitzar el seu contracte amb aquesta granja el setembre de l’any passat. Altres empreses implicades, entre les quals destaca una firma catalana, encara no s’han pronunciat sobre el cas.

Maltractament animal

No és la primera vegada que aquesta oenagé animalista destapa casos de maltractament animal a les grans explotacions ramaderes europees. L’any passat, per exemple, la plataforma va revelar diversos casos similars en explotacions avícoles com, per exemple, diverses macrogranges de pollastres a Tarragona i Sevilla. El d’aquest dimecres seria el primer cas de maltractament animal revelat en una granja porcina certificada amb el segell Welfair. Aquest distintiu, atorgat de manera independent, teòricament serviria per distingir les explotacions on es garanteix el benestar dels animals destinats al consum humà.

«Aquest és un dels casos de maltractament animal més severs de què hem sigut testimonis fins al moment a Espanya», afirma Julia Elizalde, portaveu de l’Observatori de Benestar Animal. Després de la publicació de les imatges de la macrogranja de Quitanilla del Coco, l’oenagé reclama, més enllà del tancament immediat de les instal·lacions, «l’actuació immediata de les institucions i empreses involucrades, la destitució de l’alcalde» del municipi burgalès, que també destaca com a propietari de l’explotació, i «una condemna exemplar per la pèssima gestió dels animals» amuntegats en aquesta explotació de Castella i Lleó.