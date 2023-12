Diverses promeses multimilionàries, discursos grandiloqüents dels principals líders mundials i, en general, un missatge clar i rotund que necessitem sumar més esforços per lluitar contra la crisi climàtica, deixar enrere els combustibles fòssils i protegir els més vulnerables davant els extrems meteorològics. Aquests són els tres elements que han marcat la segona jornada oficial de la cimera del clima de Dubai (COP28), on s’ha desplegat una veritable pluja de milions contra el caos climàtic. «Necessitem fer un salt gegant cap al futur i dissenyar solucions pragmàtiques per fer front als problemes que la crisi climàtica està creant al món», ha afirmat Sultan al-Jaber, president de la cita.

Durant la jornada d’aquest divendres s’han anunciat diversos acords multimilionaris. Els Emirats Àrabs han promès 30.000 milions de dòlars per impulsar «solucions climàtiques» arreu del món. Aquesta iniciativa, al seu torn, espera mobilitzar 250.000 milions de capital privat per a programes d’adaptació contra el canvi climàtic. El país amfitrió d’aquesta cimera també ha presentat un programa de 200 milions de dòlars amb la Fundació Gates, propietat del magnat de Microsoft, per a programes d’investigació enfocats a enfortir la innovació en els sistemes agrícoles més vulnerables als extrems climàtics.

També hi ha hagut molts anuncis relacionats amb el fons per ajudar les víctimes del caos climàtic anunciat en l’arrencada de la cimera de Dubai. Segons ha anunciat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Espanya aportarà 20 milions a aquesta iniciativa. Macron ha afirmat que França n’aportarà 100 més. Meloni ha assegurat que Itàlia afegirà 100 milions addicionals. I el Canadà, per la seva banda, ha promès afegir-ne 16. Aquestes xifres han despertat alegria i escepticisme entre els països del sud global ja que, de moment, més enllà de les promeses encara no està clar com (i quan) s’entregaran.

Contra els combustibles fòssils

En la segona jornada de la cimera de Dubai, centenars de líders mundials s’han desplaçat fins a la ciutat emiratiana per participar en aquesta trobada diplomàtica d’alt nivell. El secretari de les Nacions Unides, António Guterres, ha aprofitat la seva compareixença d’aquest divendres per llançar un altre al·legat contra la indústria del petroli, el gas i el carbó. «No podem salvar un planeta en flames amb una manguera de combustibles fòssils», ha declarat davant l’assemblea de líders mundials. «Hem d’accelerar una transició justa i equitativa cap a les energies renovables. No reduir, no disminuir sinó abandonar», ha afegit.

«No podem salvar un planeta en flames amb una manguera de combustibles fòssils» António Guterres. - Secretari general de l’ONU

Sánchez ha centrat el seu discurs en l’«oportunitat» que suposa la cimera de Dubai per crear una «agenda climàtica justa i equitativa». En aquest sentit, més enllà dels 20 milions destinats al fons per a les víctimes climàtiques, el president espanyol ha anunciat l’aportació de <strong>5 milions addicionals </strong>a la xarxa de Santiago i 2 milions per frenar la desforestació de l’Amazones. Quant a reptes de futur, Sánchez ha destacat la necessitat de reduir emissions, triplicar la instal·lació d’energies renovables, duplicar l’eficiència energètica i posar fi a l’ús de combustibles fòssils. «Aquesta cimera suposa una gran oportunitat», ha afirmat.

«Predicar amb l’exemple»

El president del Brasil, Lula da Silva, ha cridat a «afrontar el debat sobre la lentitud de la descarbonització». En aquest sentit, ha reclamat per transformar l’economia deixar enrere els combustibles fòssils. «Hem de fer-ho de forma ràpida però justa. No m’imagino lluitar contra el canvi climàtic sense lluitar contra la desigualtat», ha afegit. En aquest sentit, Lula ha afirmat que el Brasil està disposat a «predicar amb l’exemple» i, justament per això, ja s’han posat en marxa mesures com enfortir el seu full de ruta per retallar les emissions, reduir la desforestació de l’Amazònia (per arribar a una taxa zero per al 2030) i formular un ambiciós pla de transformació ecològica per «promoure la industrialització verda, l’agricultura baixa en carboni i la bioeconomia».

El rei Carles III d’Anglaterra també ha pres la paraula a Dubai per reclamar l’adopció d’«accions reals i transformadores» contra la crisi climàtica. En el seu discurs, el monarca ha posat èmfasi en la necessitat de «restaurar l’harmonia amb la natura» i, sobretot, a recordar que «la Terra no ens pertany, nosaltres pertanyem a la Terra». «Prego amb tot el meu cor perquè la COP28 sigui un altre punt d’inflexió crític com ho va ser al seu dia l’acord de París», ha afirmat el mandatari en la seva compareixença d’aquest divendres.

«Tots els seus missatges polítics s’han de traduir en accions reals i tangibles» Simon Stiell - Nacions Unides

Al llarg d’aquesta jornada, han sigut gairebé un centenar els líders polítics que han pres la paraula per pronunciar les seves promeses climàtiques davant la cimera de Dubai. Simon Stiell, secretari executiu del Departament de Canvi Climàtic de les Nacions Unides, ha aplaudit uns discursos plens de bones intencions, però també ha llançat un missatge d’advertència. «Tots els seus missatges polítics s’han de traduir en accions reals i tangibles. I això s’hauria de reflectir en l’acord que entregaran el 12 de desembre», ha afegit el mandatari recordant que, més enllà dels gestos d’aquest divendres, de res serveixen les promeses si no es posen negre sobre blanc en l’acord final de Dubai.