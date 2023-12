Els experts diuen que la sequera va molt de debò i que podem trobar-nos a l’inici d’una època prolongada d’insuficiència hídrica. Un dèficit entre oferta i demanda que conduirà a un increment en el preu de l’aigua, com passa amb qualsevol matèria primera escassa. Però el cas de l’aigua resulta de més gravetat: és un bé insubstituïble i el més essencial per a l’economia i la vida mateixa.

La sequera genera inflació perquè incideix directament en una menor producció agrícola, com passa amb l’oli d’oliva, i indirectament en el preu de la carn, per la menor disponibilitat de farratge amb què alimentar el bestiar. Els seus efectes arriben també a la indústria, ja que no són poques les empreses que requereixen aigua abundant en els seus processos productius, i a les economies familiars, el rebut de l’aigua de les quals pot disparar-se els pròxims mesos. Una pujada conseqüència del cost més gran que comporta recórrer al subministrament alternatiu, especialment el que se sustenta en les noves tecnologies de reutilització i dessalinització de l’aigua.

Afortunadament, les estretors hídriques al món venen de lluny, per la qual cosa ja comptem amb les tecnologies esmentades i amb experiències satisfactòries en la gestió eficient d’un recurs tan escàs. A més, tradicionalment es reconeixia Catalunya per la seva traça en determinats aspectes vinculats amb el cicle de l’aigua.

Grans inversions

La sequera pressionarà a l’alça els preus fins que siguem capaços de satisfer les nostres necessitats amb un consum d’aigua més baix, cosa que requerirà grans inversions i un canvi de mentalitat. Però el drama que s’acosta a Catalunya, que incidirà directament a la butxaca dels ciutadans, hauria pogut perfectament evitar-se amb planificació a mitjà termini. Lamentablement, des de fa anys, els governs de la Generalitat no han fet res per evitar situacions com la que ens amenaça. Es van entregar al procés i encara hi són. Ara discutint sobre els mediadors.