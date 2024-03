Consells per viatjar amb el gos o el gat durant les vacances

L’estiu ja ha arribat, i també la calor. Pot ser que estiguis ultimant els preparatius per anar-te’n de vacances i que hagis decidit emportar-te el teu gos o gat a passar uns dies de descans fora de casa. Si és el cas, hi ha una sèrie de recomanacions que convé que tinguis en compte perquè el viatge sigui el més còmode i agradable possible per a tots dos.

Tanmateix, abans d’iniciar un viatge amb el teu gos o el teu gat (o tots dos), has de tenir en compte la idiosincràsia mateixa de l’animal, és a dir, quin caràcter i quines peculiaritats té i com d’amoldable és als entorns estranys per a ell, perquè no és el mateix viatjar amb un animal tranquil, que se sobreposa als canvis sense problemes, que amb un a qui no li agrada estar envoltat d’estranys i ser en llocs desconeguts.

Acostumar-los des de petits

Per a la Montse Rovira, una agent immobiliària catalana amant dels animals –té dos gossos i un gat– és fonamental «acostumar-lo a viatjar des de petit». «Nosaltres vam començar a viatjar amb la gata quan tenia setmanes i ara la portem a tot arreu: restaurants, bars, botigues... fins i tot ha fet la ruta del Cares», a Astúries,

i d’una manera molt peculiar: passejant amb un arnès, com si fos un gos. És per això que era conegut com «el gat del Cares», diu Rovira, que explica que els resultava complicat fer senderisme sense que la gent els parés per preguntar-los, a ella i a la resta de la família –el seu marit i dues filles–, com havien aconseguit que el gat fes la caminada. «És veritat que la meva gata no aguanta tant com un gos, però quan es cansa, la puges a la motxilla i ja està», explica.

Sigui com sigui, és convenient planificar un viatge adaptat a la teva mascota, igual que es fa quan es viatja en parella, amb nens petits o amb gent gran. I, a l’hora d’organitzar les escapades amb el teu gos o gat, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions:

Mitjans de transport que acceptin mascotes No totes les aerolínies permeten portar animals a la bodega de l’avió i per dur-lo a la cabina cal que sigui en una gàbia de transport adequada i còmoda per a ell i per a tu. Els barcos i trens solen ser menys restrictius amb els animals, però també hi posen certes limitacions pel que fa al pes i a les condicions de l’animal. Als autobusos, en principi, l’article 11 del reglament general de circulació no permet portar animals de companyia amb les persones. Tanmateix, les principals companyies d’autobusos incorporen un habitacle preparat per portar animals a la zona on se situen els equipatges. Si el viatge és amb cotxe, cal que la teva mascota vagi en una gàbia de transport adequada, amb arnesos de seguretat o amb malles protectores.

Evitar els marejos Tot i que el teu gos o gat no sigui un animal que s’acostumi a marejar o a vomitar, convé tenir en compte que una situació d’estrès pot portar-lo a aquesta situació. És per això que és millor que no mengi res ni durant del viatge ni unes hores abans. Si el teu gos o gat és inquiet, seria apropiat consultar-ho amb un veterinari perquè li administri alguna mena de calmant que li faci més suportable el viatge. Però només en casos extrems i sempre consultant un especialista, ja que els ansiolítics poden interferir en l’equilibri de la teva mascota i provocar-li vòmits o diarrees.

Passejar abans del viatge i durant les parades o les escales És convenient tenir uns minuts per fer un volt amb el teu gos o gat abans de ficar-lo dins d’un avió, tren, autobús o cotxe. En el cas que el viatge es faci amb barco, és possible que la naviliera permeti que passegis a certes hores i per llocs acotats amb el teu animal. Sempre que estigui permès, per tant, serà bo anar-lo a buscar i fer un tomb. Si el viatge es fa amb un gat, «se li pot fer un vàter portàtil», explica Rovira. «Amb una petita capseta amb la seva sorra» n’hi ha prou perquè el gat pugui fer les seves necessitats de manera còmoda.

Allotjaments que permetin l’estada de gossos i gats Cada vegada hi ha més establiments hotelers i de restauració ‘pet-friendly’, que no només permeten l’entrada d’una mascota, sinó que promouen que hi vagis amb ella. I cada vegada més, hi ha <strong>webs especialitzades</strong> perquè aquells locals encantats d’acollir el teu gos o gat s’hi registrin. A l’hora de triar un hotel, apartament o lloc on allotjar-te amb la teva mascota convé que t’asseguris que realment està preparat per a ella. En el cas que vagis amb un gos, agrairà que tingui un pati, jardí o balcó petit on moure’s una mica. Però si el teu millor amic és un gat, cal anar amb compte perquè no s’escapi, ja que seria fatal per al teva mixeta perdre’s en un entorn estrany.

Normativa de països a l’hora d’introduir un animal estranger A Espanya és obligatori que l’animal de companyia estigui degudament identificat, ja sigui a través d’un microxip, un petit tatuatge en un lloc visible o una placa. Si es viatja fora d’Espanya, cal informar-se degudament dels requisits del país de destí per entrar-hi amb un gos o gat. El més normal és que, igual que passa amb les persones, n’hi hagi prou amb un passaport en què constin les peculiaritats i l’historial de vacunació de la mascota, però la millor opció és consultar-ho amb l’ambaixada o el consolat del país on es viatgi amb temps per poder fer la paperassa, si fos necessari.

Finalment, cal tenir en compte que les restriccions en els mitjans de transport i en gairebé tots els allotjaments i locals de restauració no afecten els gossos guia i els gossos d’assistència, que no solen tenir problemes per viatjar amb els seus propietaris a l’interior de la cabina d’un avió o dins de l’autobús, per exemple, i poden fins i tot viatjar en aerolínies o mitjans de transport que normalment no admeten mascotes a bord.