8 races de gats sense pèl

Malgrat que la unió entre l’ésser humà i els gats és molt antiga, els felins són animals que s’han domesticat relativament tard, sobretot en comparació amb els gossos.

No obstant, el cert és que, tot i que domesticat, un gat és un animal molt independent, una cosa que cal tenir en compte a l’hora <strong>d’adoptar-lo</strong>.

Els gats eren adorats a l’antic Egipte, a més de per la seva condició d’animal de companyia, per la tasca que realitzaven com caçadors de rates i altres rosegadors, una funció que era molt valorada. Però es creu que els felins van ser domesticats anteriorment. Un estudi del 2017 va analitzar l’ADN de prop de 200 restes fòssils de gats dels últims 9.000 anys d’antiguitat i va revelar que la població de felins va començar a créixer de manera exponencial durant el <strong>Neolític</strong>.

Aquest estudi apunta que els gats van poder ser domesticats fa uns 10.000 anys pels primers agricultors d’Orient i que després es van estendre a Europa fa uns 6.400 anys. Des de llavors, la població moixina que viu en companyia dels homes durant una mitjana de 15 anys –que és l’esperança de vida dels gats– no ha deixat d’augmentar, i es calcula que a Espanya hi havia registrats aproximadament 3,8 milions de gats com animals de companyia el 2020.

I unes de les races de gats que més han augmentat al nostre país són les dels gats despullats o sense pèl, segons apunta Salvador Cervantes, director mèdic de la <strong>Clínica Felina de Barcelona</strong>. No obstant, Cervantes deixa clar que la població d’aquest tipus de gats encara no és gaire elevada. «Dels 15.000 pacients que nosaltres tenim a la clínica, amb prou feines uns 50 o 60 pertanyen a aquestes races que anomenem gats despullats», els gats sense pèl.

La raó, potser, es deu al fet que «són animals bastant delicats, molt més que un amb pèl», explica Cervantes. «La seva pell s’ha d’hidratar més, una cosa que es fa amb l’aliment que reben, amb complements nutricionals específics», afirma Judit Gutiérrez, veterinària especialista en etologia i cogerent de la <strong>clínica veterinària Comportavet</strong>. A banda d’aquesta particularitat, l’únic que diferencia aquestes races de gats de les que tenen pèl és precisament això: el pèl. I el no tenir pèl en ocasions pot ser positiu, segons apunta el director mèdic de la Clínica Felina de Barcelona, perquè «el pèl de vegades amaga símptomes cutanis d’alguna malaltia que pateix el gat, i els símptomes febrils, per exemple, són més fàcils de descodificar en un exemplar sense pèl», assenyala Cervantes. «Passa com amb les persones: si ets més moreno, potser se’t nota menys quan tens febre que si ets de pell més clara, que et poses més vermell», explica. «I això mateix passa amb els gats: a un sense pèl se’l veurà més vermell o rosa quan tingui febre que a un de pelut».

Sphynx, el gat egipci És la raça més coneguda de gat sense pèl. «De fet, la resta de races sense pèl són mutacions d’aquesta mateixa raça», apunta la doctora Gutiérrez. Malgrat el seu nom, que en realitat ve determinat «perquè s’assembla a un esfinx» (esfinx, en anglès, és sphinx), és una raça que va aparèixer al Canadà als anys 60 com a conseqüència d’una mutació genètica natural recessiva. Es creu que pot procedir d’una mutació d’un Devon Rex, ja que les dues famílies amb mutacions naturals aparegudes a Minnesota i Toronto (5 membres originals) tenen característiques fenotípiques comunes amb ell. Malgrat ser el més representatiu dels gats sense pèl, la gran majoria d’aquests gats presenta pèl en formes de pedaç, fi i suau especialment a cara, cua i potes.

Donskoy o Don Sphynx Prové de Rússia i va néixer a la dècada dels 80 (alguns experts afinen la data i diuen que va ser l’any 1987), quan una amant dels animals es va trobar una gata en estat lamentable i que va anar perdent el pèl a poc a poc. Malgrat que es va fer el possible per restituir-li el pèl, no va ser possible i, quan va tenir una llorigada, alguns dels mixos van acabar perdent també el pèl. Aquests gats estaven sans, l’únic que havia passat era una mutació de caràcter dominant, que passa fàcilment a la descendència. Això és el que els diferencia clarament dels Sphynx, l’absència de pèl dels quals es deu a una mutació recessiva. Es tracta d’un gat de mida mitjana, fi, afectuós, simpàtic i intel·ligent.

Peterbald o gat calb rus Com el seu antecessor –el gat Donskoy– prové de Rússia; per això el sobrenom de gat calb rus. Té la complexió i figura d’un gat oriental de pèl curt i procedeix de l’encreuament d’un Donskoy amb els gats orientals Shorthair i Siamès. Amb un caràcter molt sociable i una personalitat molt marcada, és un gat afectuós i pròxim, que no disfruta de la soledat. És per això que està indicat per a persones que passen molt temps a casa i que poden prestar-li atenció de manera constant.

Gat Bambino o gat salsitxa El més petit dels gats sense pèl és també una de les races menys conegudes. La seva característica principal és que té les potes curtes, «com els gossos salsitxes», apunta Salvador Cervantes, i «no passa d’un pam d’alt», assegura. Les seves orelles són grans i rectes i prové de l’encreuament de la raça Munchkin (un gat pelut) i Sphynx.

Dwelf, el gat elf Provinent dels Estats Units i conegut com Dolfes, és un gat pelat no reconegut per les federacions felines com <strong>The International Cat Association</strong> (TICA), que és l’encarregada de reconèixer les races moixines. Alguns criadors diferencien entre el Dwelf i el gat elf, els quals consideren de la mateixa família, però diferents. La seva mida és petita, igual que la raça Bambino. Procedeix d’un encreuament entre el Sphynx i el Curl americà millorat amb el Munchkin: té les orelles del Curl americà, la mida del Munchkin i l’absència del pèl del Sphynx.

Minskin El gat Minskin, oriünd dels Estats Units, pren el seu nom de «min» (miniatura) i «skin», que és pell en anglès. La principal característica d’aquest gat de pota curta i sense pèl són els grans ulls, que fan que tingui una bonica i captivadora mirada. La raça sorgeix de creuar un gat Sphynx amb un gat Munchkin (és a dir, un gat Bambino) i, posteriorment, aquest amb un gat Burmès americà i amb el Devon Rex. Els Minskin són, per tant, gats modificats genèticament per tenir unes potes curtes característiques –provinents del Munchkin– i un pelatge escàs i curt, característica que fa que els seus bigotis siguin gairebé invisibles.

Kohana És, probablement, l’únic dels gats sense pèl que no tenen gens de borrissol enlloc del cos, és a dir, és el gat sense pèl per excel·lència. Originari d’una mutació a les illes Hawaii, actualment és molt poc comú i es caracteritza per tenir moltes arrugues a tot el cos, fins i tot al cap i la cara, cosa que fa que sembli un petit vellet felí. És una raça molt minoritària a causa dels problemes reproductius que presenta i altres problemes de salut originats per l’endogàmia. A més, les federacions felines no el consideren una nova raça, sinó una variant del Sphynx.

Levkoy ucraïnès Perfecte per conviure-hi en llocs petits, perquè tendeix a adaptar-se a l’entorn sense necessitat de tenir grans espais. La raça deriva de creuar gats Don Sphynx amb Scottish Fold, entre el 2004 i el 2011. Els primers van aportar amb els seus gens la calvície; els segons, els gens d’orelles amb caiguda cap endavant. El gener del 2004 va néixer el primer, anomenat Levkoy Primer. Com que són una raça relativament nova, organitzacions com la TICA o la World Cat Federation encara no els admeten com a raça, tot i que sí que ho fan clubs de cria, sobretot a Ucraïna i Rússia, on són més habituals.