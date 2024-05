Creuers: contaminació per terra, mar i aire

Les imatges de Venècia assetjada per megacreuers van impactar en la consciència de molts, tant que les autoritats italianes van posar damunt la taula el debat de si un espai tan singular com la ciutat de les gòndoles i els canals mereixia sucumbir davant d’aquesta forma de turisme invasiu. Les conseqüències les patien les seves aigües, el seu aire, els seus carrers i, per descomptat, els seus habitants. La resposta va ser negativa i el 2021 va entrar en vigor una normativa que va prohibir el pas davant de la basílica de Sant Marc d’aquells vaixells que tinguin alguna de les condicions següents: més de 180 metres d’eslora, 35 d’alçada, el pes dels quals excedeixi les 25.000 tones o amb emissions de sofre superiors al 0,1%.

Des de l’agost d’aquell any, els vaixells carregats de visitants atraquen al port industrial i la salut de la capital de la regió vèneta, malgrat que continua minada, ha millorat.

Malauradament, l’exemple no s’ha escampat i moltes urbs europees continuen patint les conseqüències d’una activitat que continua a l’alça. A Espanya, pel volum de trànsit que suporten, és especialment sensible la situació de Barcelona, València i Palma de Mallorca. Tot i la desfeta que va suposar la pandèmia de coronavirus i que va durar fins ben entrat el 2022, el sector creuerista ha sortit a flotació de nou i actualment presumeix de múscul a cop d’estadístiques. El 2023 ja va aconseguir superar els números de l’últim exercici pre-covid, per la qual cosa s’espera que aquest any s’assoleixin xifres històriques. A la passada edició de Fitur, els experts parlaven que en aquesta campanya es podria depassar la barrera dels 36 milions de passatgers a nivell global. Tota una fita.

Protesta a Venècia contra els creuers / El Periódico

El gran perjudicat és, per suposat, el medi ambient. Mentre les grans navilieres compten els seus guanys per milions, els ecosistemes pateixen, l’atmosfera suporta tones de gasos amb efecte hivernacle i el medi marí s’omple d’escombraries i aigua bruta. Els científics demanen posar límits a aquesta activitat mitjançant una ferma legislació internacional que estableixi multes dissuasòries que limitin el volum dels abocaments o la pol·lució. Els números donen compte de la urgència de la situació. D’acord amb un estudi realitzat conjuntament per les universitats de Girona i Exeter i l’Institut de Turisme de Croàcia, en un sol dia un creuer deixa la mateixa empremta de carboni que 12.000 cotxes. Pot generar una tona de residus en només 24 hores. I en una setmana de navegació per l’oceà Àrtic produeix les mateixes emissions de diòxid de carboni que un ciutadà d’Europa tot un any.

«Són bèsties»

Diversos informes han deixat clar que aquesta manera de fer turisme contribueix a agreujar els efectes del canvi climàtic. «Estimem que a Europa la indústria dels creuers crema unes set milions de tones de CO2, cosa que equivaldria a un país petit. Els vaixells són bèsties, són molt grans, i cadascun consumeix una quantitat de combustible impressionant», afirma Jacob Armstrong, responsable de Transport Marítim de l’oficina de Brussel·les de Transport & Environment (T&E), una organització que té com a finalitat promoure el transport sostenible (i descarbonitzat) a Europa. Lamenta que ja hi ha exemples de comunitats afectades i, malgrat això, «la indústria no ha engegat cap solució per reduir les seves emissions». Tampoc els governs no s’han atrevit a fitar aquesta activitat.

Una manera de pal·liar el problema és apostar per combustibles verds. Tot i això, el desig xoca amb la realitat: la tecnologia no està prou desenvolupada i l’alternativa que està damunt la taula avui dia no és, ni de bon tros, la ideal. «Veiem que hi ha una tendència a l’ús de gas natural liquat, cosa que les navilieres proclamen com un gran avenç en la transició ecològica. Però, bàsicament, està compost per metà, un gas que, igual que el diòxid de carboni, és d’efecte hivernacle», denuncia Armstrong.

L’Organització Marítima Internacional (OIM) va empènyer la indústria a adoptar aquesta alternativa quan el 2020 va establir un límit màxim de sofre per vaixell. Tot i que, com que cada vegada hi ha més vaixells navegant, la quantitat total no només no ha decrescut, sinó que ha augmentat.

Traçada l’empremta de l’aire, toca aturar-se en els efectes que aquests immensos navilis tenen al medi que els serveix de transport: el mar. I és que la legislació internacional els permet llençar per la borda l’aigua bruta que generen sempre que no incompleixin una sèrie de condicions, la majoria relatives a la distància a la costa. D’acord amb un estudi recent de l’Agència Europea de Seguretat Marítima (EMSA), el 77% dels litres que acaben al mar van ser usats per netejar els filtres instal·lats a les xemeneies (anomenats scrubbers) per tal d’evitar que una part de les partícules contaminants acabin a l’atmosfera. Entre elles s’hi inclouen des de metalls pesants fins a perillosos hidrocarburs aromàtics. En definitiva, d’una manera o altra, la pol·lució acaba a la natura. Per no parlar de les tones de plàstics i microplàstics que es generen en cada viatge.

Contaminació Creuers Turístics / DdG

Mentre milers de persones naveguen en aquestes ciutats flotants, les poblacions marines que viuen sota els seus peus pateixen. Per exemple, s’ha demostrat que el soroll que produeixen els creuers arriba a les profunditats i interfereix en comunicació dels cetacis. Catxalots o rorquals moren en xocar amb els seus imponents cascos. Últimament, s’hi afegeix la contaminació lumínica, amb vaixells adornats amb un excés de llum artificial a tota hora.

Aleshores, hi ha solució? Sí, però cal voluntat. «El canvi climàtic és urgent, estem davant d’una crisi, i el sector està fent més i més inversions en combustibles fòssils i dedica milions a construir embarcacions cada cop més grans. És un problema, perquè estaran navegant durant dècades. Les navilieres estan pensant en el seu interès immediat, no en el bé general a llarg termini», critica Armstrong.

La patronal: «Compromís absolut»

Com és lògic, el discurs de la patronal de creuers és diametralment oposat al de les organitzacions ecologistes. Portaveus de la Cruise Lines International Association (CLIA) remarquen que el compromís de la indústria amb el medi ambient és «absolut» i demanen als governs incentivar les inversions per al desenvolupament de combustibles marins sostenibles. Segons els seus càlculs, per complir els objectius de descarbonització fixats a l’Agenda 2030 i el seu pla d’arribar a les zero emissions el 2050, el primer pas serà disposar de 44.000 tones el 2025. Mentrestant, afirmen que hi ha 55 vaixells en construcció, que se situaran «entre els més avançats i energèticament més eficients de la història». Tot i això, els científics fugen de pegats i recorden que el remei més realista és reduir els trajectes i la mida dels vaixells.

Des de CLIA subratllen també que els navilis capdavanters són capaços de produir fins al 90% de l’aigua dolça que consumeixen, cosa que contribueix a no tensionar zones afectades per la sequera, entre elles el vessant mediterrani.

Però no tots els creuers són així, encara. Un estudi recent de la Universitat de les Illes Balears estima que cada creuer que atraca al port de Palma de Mallorca consumeix al voltant de 628.000 litres. Tota una hipoteca per a una zona que troba a faltar més pluja.

Subscriu-te per seguir llegint