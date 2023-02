Aquest dissabte, Palamós donarà el tret de sortida a la programació del Carnaval 2023, que enguany recupera la normalitat, després de dos anys amb restriccions amb motiu de la pandèmia.

Dissabte 11 de febrer

La festa s’iniciarà aquest dissabte 11 de febrer amb el tradicional sopar de les colles del Carnaval, i la presentació de la Reina i el Carnestoltes 2023, que en aquesta ocasió és a càrrec de la colla Les Folloneres. Aquest acte tindrà lloc dissabte 11 de febrer a partir de les 21 h, a la Nau dels 50 metres (plaça del Suro), i es complementarà amb el pregó de la colla G-80, l’actuació de colles locals i es tancarà amb la participació del DJ Xavi Rodríguez.

Diumenge 12 de febrer

L’endemà, s’iniciarà amb el Vermut dels Pirats, que un any més tindrà lloc al passeig del Mar, a les 12 h. Li seguirà el mateix dia, però a les 17 h, la presentació de la Reina i el Carnestoltes infantil 2023, que es durà a terme a la Nau dels 50 metres, a càrrec de la colla Les Folloneres, i que comptarà amb berenar per a tots els participants.

Dimecres 15 de febrer

La programació d’actes de la setmana gran, començarà dimecres 15 de febrer, a les 13 h, amb la Calçotada que organitzen la colla Kins’20, al parc de l’Arbreda. A partir de les 18 h, arribarà la festa de la “Vesprà”, on les colles del Carnaval de Palamós es concentraran al carrer Major davant l’Ajuntament, per esperar l’arribada de la carrossa que durà el Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Aquests principals personatges de la festa palamosina, acompanyats del consistori municipal, accediran a la balconada de l’Ajuntament per tal que donar lectura als manaments, amb els quals s’obriran oficialment els actes del Carnaval 2023 a Palamós.

Dijous Gras 16 de febrer

El dijous Gras, 16 de febrer, els infants i joves seran els protagonistes amb el carnaval infantil, que s’encetarà amb la Gran Rua, a les 11 h, al passeig del Mar, i seguirà a les 11:30 h, amb la festa infantil al parc de l’Arbreda. La jornada tindrà continuïtat a la tarda, amb la rua infantil/juvenil a les 17:30 h, a l’avinguda de Catalunya, i tot seguit el ball de fi de festa a la Nau dels 50 metres, amb la música en viu del grup Atrapasomnis.

Divendres 17 de febrer

El cap de setmana central s’obrirà divendres 17 de febrer, amb la tradicional “Despertà”, on a partir de les 6 h, les colles d’animació del Carnaval recorreran els carrers del municipi per convidar els ciutadans i ciutadanes a participar de la festa. La cercavila musical finalitzarà a les 9 h, amb la botifarrada, que les colles participants en la “Despertà” duran a terme a l’aparcament de sauló de la platja Gran. Aquest dia la Reina i el Carnestoltes visitaran l’Ajuntament i el Mercat Municipal, i participaran de l’arrossada popular dels botiguers, que tindrà lloc a les 13:30 h, al carrer Cervantes. La jornada inclou a partir de les 17 h, la festa de decoració temàtica dels carrers comercials de la vila, i a les 18 h, a la plaça de Catalunya, el “Karnavaloke”, en el qual la colla Els Pirats conviden tothom a participar d’aquest karaoke de carnaval.

Dissabte 18 de febrer

El dissabte 18 de febrer, el carnaval de Palamós viurà la seva diada principal, que s’engegarà a les 11 h, amb una cercavila d’anunci de la Gran Rua que realitzarà la colla Els Pirats. Posteriorment a les 15.30 h es donarà inici a la Gran Rua del Carnaval amb la participació de desenes de comparses i carrosses que recorreran les avingudes centrals de la vila. L’organització ubicarà cadires distribuïdes pels carrers per on transcorre la Rua.

Diumenge 19 de febrer

El dia següent, diumenge dia 19 de febrer, es tancarà el cap de setmana central del Carnaval de Palamós amb la cercavila matinal que tindrà lloc a les 11.30 h al passeig del Mar. A partir de les 18h, la Reina i el Carnestoltes visitaran la Llar Municipal de la Gent Gran i, finalment, a les 20 h, es tancaran els actes de diumenge amb la tradicional Exhibició de Comparses a la Nau dels 50 metres.

Dimecres 22 de febrer

Els actes del carnaval de 2023 finalitzaran el dimecres 22 de febrer amb l’Enterrament de la Sardina. L’activitat s’iniciarà al carrer Cervantes a partir de les 17.30 h, amb la sentència i posteriorment la mort del Carnestoltes. A les 18:45 h, tindrà lloc la processó de dol pels carrers Cervantes, Major i Notaries. Seguirà a partir de les 19.30 h la lectura del testament del Carnestoltes, al carrer Roda, i finalment, a les 20 h, la sardinada popular a l’estenedor de xarxes del port.