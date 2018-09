L'ANC, Òmnium i els CDR convoquen una marxa l'1-O per reclamar la República

Entitats de la societat civil agrupades sota la 'Plataforma 1 d'octubre', entre les quals hi ha l'ANC, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR), han convocat el dilluns 1 d'octubre a les 18.30 hores una marxa per Barcelona per "demanar que es faci efectiu el desig de la majoria del poble de Catalunya".

En un comunicat, també han proposat que, per commemorar el referèndum d'independència de fa un any, els ciutadans es concentrin aquell mateix dia a les 12 hores davant dels centres de treball de Catalunya.

A més, han impulsat el web '1octubre2018.cat' amb el qual volen recollir en un mateix espai tots els actes reivindicatius que se celebraran els propers dies per reivindicar el primer aniversari d'aquella votació, que va derivar en la declaració d'independència que es va fer dies més tard al Parlament.

Defensen que aquella votació va ser "una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més importants de la història recent", i contemplen que hi hagi molts actes per recordar-ho.

Sobre la marxa de Barcelona, les entitats impulsores no expliquen encara quin recorregut farà ni ara com ara està recollida en el web que han presentat.