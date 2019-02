Torra diu que la manifestació del 16-F és «un canvi d´actitud» dels catalans

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona contra el judici de l'1-O és molt més que mig milió de persones al carrer, és "un canvi d'actitud dels catalans". El cap de l'executiu ha assegurat que, arran de la manifestació, ha decidit esborrar la paraula 'endarrere' del diccionari, i ha demanat a la ciutadania que faci el mateix. Torra ha assistit a l'acte d'inauguració de l'Any Colla de Sabadell, que commemorarà a tot Catalunya els cent anys del cèlebre grup d'intel·lectuals liderat per Joan Oliver (Pere Quart), Francesc Tabal i Armand Obiols a qui, durant l'acte, Torra ha parafrasejat: "Ells volen devorar-nos i nosaltres lluitem per no ser devorats".

El cap de l'executiu català, Quim Torra, ha insistit que Espanya no pot governar contra Catalunya i ha demanat un cop més que s'escolti la veu dels catalans. Per Torra, la manifestació d'aquest dissabte representa "un canvi d'actitud dels catalans, que ara tornen a somriure". "Arran de la manifestació d'ahir he decidit esborrar la paraula 'endarrere' del diccionari, ja no s'hi val anar endarrere, esborrem aquesta paraula i llancem-la", ha demanat.

El president ha assistit aquest diumenge a l'acte d'inauguració de l'Any de la Colla de Sabadell, un col·lectiu d'intel·lectuals que va revolucionar el panorama cultural català durant els anys 20. En la seva intervenció, Torra ha assegurat que "modernitat i compromís" són les paraules clau que defineixen el grup, i ha explicat que els membres de la Colla de Sabadell van lluitar a favor de la llibertat i l'autodeterminació.

En aquest sentit, el president ha parafrasejat a Obiols, un dels membres de la Colla de Sabadell: "Ells volen devorar-nos i nosaltres lluitem per no ser devorats". "I és així", ha dit.



Donar a conèixer el grup més enllà de Sabadell

Un dels principals objectius de l'Any Colla Sabadell és donar a conèixer el grup al voltant de Catalunya i en altres territoris de parla catalana, i buscar la influència que aquest col·lectiu d'intel·lectuals va exercir sobre altres ciutats i pobles.

A més del vermut-festa de presentació d'aquest diumenge, al programa d'activitats hi destaca també un simposi acadèmic i la posterior publicació dels debats que tindran lloc a la ciutat vallesana el 4 i 5 d'octubre, impulsat pel Col·lectiu Pere Quart, l'estrena d'un documental divulgatiu que ressegueix la història de la Colla, a finals d'any als Cines Imperial de Sabadell i una exposició itinerant en espais culturals i a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generalitat.