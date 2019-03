Un caporal relata viatges a l'estranger d'Aragonès per buscar finançament

Un caporal (H77877T) que va analitzar la informació comissada al despatx de l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha relatat que van trobar molta informació relativa a informes sobre estructures d'estat i de la creació de l'agència tributària catalana, entre d'altres. Ha explicat que hi havia factures de viatges a l'estranger del que llavors era secretari d'Economia, Pere Aragonès, i també de Salvadó i ha dit que es "partien la feina". Aragònes era responsable de buscar finançament internacional i la creació del banc central de Catalunya i Salvadó s'encarregava de la gestió interna de recaptació d'impostos. També ha dit que van trobar un pen drive amb un text d'un correu electrònic copiat (i sense remitent) amb els càlculs dels diners que necessitarien per "aguantar" entre la declaració d'independència i tenir una estructura pròpia: 22.800 MEUR.

Segons aquest document que van trobar al pen drive, els excàrrecs de la Generalitat calculaven demanar 11.000 MEUR de finançament a la Xina, 4.500 que recaptarien del sector públic català, 6.000 MEUR dels ajuntaments i 1.300 MEUR d'impostos propis.

A més, també s'ha referit a una factura que van requerir a IBM perquè havia treballat per encàrrec de la Generalitat en elaborar un programari per a l'agència tributària catalana. Segons el caporal, havia costat 241.000 euros i s'havia pagat.

El caporal també s'ha referit a un document que van trobar d'un viatge a Eslovènia on, entre d'altres, hi era Pere Aragonès, i que portava el segell de la vicepresidència i direcció general d'Economia. Ha explicat que hi havia un full de ruta amb la independència d'Eslovènia i les comparatives amb el cas d'Espanya i Catalunya. Segons el caporal, la comparativa no era exacta perquè, segons el document, es deia que la policia eslovena "havia fet front" a l'exèrcit iugoslau quan era una "federació en col·lapse", però que en el cas d'Espanya no seria així.

«Per primer cop en la meva carrera vaig veure el reflex de l'odi en la cara de la gent»

Un subtinent que va ser responsable del registre a Unipost de Terrassa el dia 19 de setembre (i on van trobar sobres per a la designació dels membres de les meses) ha parlat de "l'odi" que va veure en la cara dels manifestants. "Per primer cop en la meva carrera vaig veure el reflex de l'odi en la cara de la gent", ha assegurat. Tant ell com un altre caporal que va ser a Unipost diu que els Mossos els van treure per "ratonera". Ha explicat que podrien haver sortit per un carrer on no hi havia manifestants i, en canvi, acusa la policia catalana d'haver tret el comboi amb el material requisat per un carrer estret en obres, amb rases al terra i amb tanques. "El carrer era una ratonera, no sóc especialista en control de masses però allò em va semblar inaudit", ha explicat. El subtinent (H12669K) ha reconegut que els mossos havien de baixar i apartar tanques i gent perquè la comitiva anava parant-se i arrancant.