Argimon aposta per allargar el "gruix" de restriccions més enllà del 7 de febrer

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apostat per allargar "el gruix de les mesures" restrictives més enllà del 7 de febrer. En concret, s'ha mostrat partidari de de mantenir el toc de queda nocturn, el confinament municipal i les restriccions al comerç i la restauració. "Podem fer alguna obertura, ho estem pensant, però mantenir el gruix", ha dit a TV3. Ha insistit però que aquesta era la seva opinió i que no hi ha una decisió presa. A més, ha afirmat que si la variant britànica comporta un alt increment de casos s'hauran de prendre "mesures més dràstiques". D'altra banda, ha avalat l'ús de mascaretes de tela sempre i quan aquestes estiguin "homologades" i no ha descartat que això pugui canviar en el futur.

Argimon ha explicat que l'evolució de les dades epidemiològiques anirà guiant si es relaxen o no les mesures en el futur i ha confiat que la campanya electoral no interfereixi en la presa de decisions. Entre les actuals, ha augurat que també es mantindrà la formació telemàtica en l'educació post-obligatòria.

El secretari ha valorat que es manté la tendència a la baixa de contagis però ha apuntat que es baixa "a un ritme lent". A més, ha posat aquestes bones dades "en quarantena" per la situació de l'entorn i els efectes que pugui provocar la variant britànica. En tot cas, ha assegurat que caldran moltes setmanes per aconseguir reduir notablement els malalts a l'UCI i per això ha afirmat que s'haurà d'estar "un temps" amb mesures restrictives.



Demana potenciar el vot per correu

Sobre el 14-F, ha insistit que no hi ha el millor escenari sanitari per anar a votar però ha afirmat que si finalment les eleccions són aquest dia s'ha d'"estimular" la participació. En tot cas, ha lamentat que no s'hagin buscat altres mesures per evitar que els contagiats i els infectats hagin d'anar a votar presencialment i ha recomanat potenciar al màxim el vot per correu.

Pel que fa a les residències, ha assegurat que hi ha un "bri d'esperança" perquè el 85% dels residents ja estaran vacunats de la segona dosi el 14 de febrer. A més, el gruix ja tindrà immunitat perquè hauran passat set dies des d'aquesta segona dosi.



Avala les mascaretes de roba "homologades"

Sobre el debat de si s'ha de portar o no mascareta de tela, ha explicat que els informes que va sol·licitar a diferents serveis de prevenció conclouen que se'n poder fer servir sempre i quan estiguin "homologades". En el cas que així sigui, ha afirmat que no cal fer el canvia a l'FFP2, que a més ha apuntat que s'ha de fer servir seguint els temps màxims indicats. "En aquests moments seguim recomanant les de roba però homologades", ha resumit.

Tot i això, ha reconegut que això "és molt dinàmic" i no ha descartat que un futur es pugui produir un canvi.