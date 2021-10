El Govern ha pres avui una decisió de contingut transcendent. Després d’anys de reclamació social i política, amb enquestes socials netament favorables, la Generalitat ha decidit deixar de mantenir concerts amb les escoles que segreguen els alumnes per gènere. És a dir, que separen nens i nenes. El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha sigut contundent: «En el segle XXI no hi pot haver cap escola amb finançament públic que continuï separant nens i nenes».

Cambray ha afegit que aquesta no renovació tindrà lloc de cara al curs vinent, quan toca renovar o no els concerts en els segons cicles d’infantil, els quatre de l’ESO i els d’educació postobligatòria. En segon cicle d’infantil no hi ha cap centre que segregui, i a l’ESO sí que es produeix en 11 centres de Catalunya. A les comarques gironines, la mesura afectarà les escoles Bell-lloc i les Alzines. En el global en concret 139 grups, i un total de 3850 alumnes. Entre els 11 centres, dos imparteixen batxillerat concertat.

Un precedent negatiu als tribunals

Respecte a l’educació primària, el conseller ha recordat que el TSJC va obligar el Departament a tornar a concertar l’etapa de primària d’escoles que segreguen per sexe com a mesura cautelar, a l’espera de la sentència definitiva, que la Generalitat preveu que no serà favorable. Per això en el moment de renovar o no, és a dir, en el curs 26/27, el Govern decidirà no renovar aquests concerts en aquests cicles.

La decisió ha sigut ja comunicada a la patronal de les escoles concertades, Fapel, i segons el Govern es tracta d’una determinació que explica «cada vegada amb més» cobertura jurídica, partint de dos aspectes: la llei catalana i la nova llei estatal d’educació. «Aquesta cobertura jurídica, a part de la llei d’Educació de Catalunya, que contempla explícitament que no concertarem centres que segreguin, la Lomloe [la nova llei d’educació estatal] disposa que ‘per afavorir la igualtat efectiva entre homes i dones i els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics desenvoluparan la coeducació en totes les etapes i no separaran l’alumnat pel seu gènere’, per tant tenim més cobertura jurídica i estem convençuts que en el curs vinent no renovarem les escoles que segreguin per gènere», ha afirmat el conseller.

El ple del Parlament va aprovar la setmana passada, en el marc del debat de política general, una resolució a favor de suprimir el concert educatiu a les escoles que segreguin, amb els vots contraris de Vox, el PP i Ciutadans.

11 centres educatius

Aquestes són les 11 escoles catalanes que perdran el concert educatiu:

Col·legi Canigó (Barcelona)

Col·legi Bell-lloc (Girona)

Institució Les Alzines (Girona)

Col·legi Pineda (l’Hospitalet de Llobregat)

Col·legi Xaloc (l’Hospitalet de Llobregat)

Institució Lleida (Lleida i Alpicat)

Escola Campjoliu (l’Arboç)

Institució Tarragona (Reus)

Institució La Vall (Bellaterra)

Institució La Farga (Sant Cugat del Vallès)

Viaró Global School (Sant Cugat del Vallès)

