El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va reunir ahir amb la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, a la ciutat de Glasgow. Després de la trobada, el president de la Generalitat va reivindicar el projecte de Sturgeon com a «exemple i referència» en la lluita per a la independència del seu país. La reunió va tenir lloc en el marc de la Cimera del Clima de l’ONU que s’està celebrant aquests dies a la ciutat escocesa. Aragonès va assegurar que tots dos van establir «un marc de treball conjunt» i van abordar les lluites compartides per poder frenar el canvi climàtic, que ha de ser part d’una transició justa que creï –i no destrueixi– llocs de treball.

El president de la Generalitat també va destacar que Escòcia i Catalunya comparteixen «anhels, aspiracions» i majories internes a favor de la independència, així com compromisos globals. «És important que a Catalunya mirem Escòcia, perquè el seu projecte a favor de la independència està basat en polítiques de justícia social, d’igualtat d’oportunitats i que estan compromeses amb la transició ecològica», va assegurar. Abans, durant la seva intervenció a l’Assemblea General de la Under2 -una coalició de governs estatals i regionals compromesos amb la reducció de les emissions de CO2-, Aragonès havia defensat que les administracions han de gestionar i acompanyar els «canvis i transformacions» que requereix la transició verda.