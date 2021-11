L’octubre del 2019, el llavors conseller d’Educació, Josep Bargalló, va anunciar, com a novetat del curs 19-20, la implantació de l’educació sexual des de P-3 fins a 4t de l’ESO. El pla, batejat amb el nom de Coeduca’t, preveia que aquest curs 21-22 els 3.500 centres educatius de Catalunya impartirien dins del currículum formació afectivosexual als alumnes. «En tres anys tots els centres catalans tindran integrada l’educació afectivosexual», afirmava el conseller. La matèria s’impartiria, segons va explicar, de manera transversal en diverses assignatures i seria de compliment obligat en tots els centres públics i concertats. D’aquest anunci fins ara és cert que hi ha hagut una pandèmia pel mig. I el novembre del 2020 hi va haver una revisió dels terminis, que es van ampliar fins al curs 2023/2024. La situació avui dia és que aquest programa ha arribat només a 750 centres de primària i secundària, el 21,4% del total.

El programa Coeduca’t s’articula a partir de la formació del professorat, que, una vegada format, pot integrar l’educació afectivosexual en el projecte educatiu del seu centre. Els docents d’aquests 750 centres que ja s’han inscrit treballen per aplicar el pla i aportar una mirada coeducadora a l’aula.

De moment, el buit formatiu existent l’estan cobrint diferents associacions i oenagés a petició dels mateixos centres.