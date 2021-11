Les primeres precipitacions de la llevantada a la Cerdanya han deixat gruixos de neu a les cotes altes que possibilitaran la imminent arrencada de la temporada de neu. Gruixos superiors als 18 centímetres a partir dels 1.500 metres faran possible que en els pròxims dies les estacions de Masella i la Molina activin els remuntadors i donin la campanya per inaugurada. L'inici de la temporada serà, doncs, aquest dijous o divendres tan bon punt hagi passat el temporal. El primer torn de tempestes que ha arribat al Pirineu durant la nit de dimarts a dimecres ha deixat la cota per sobre dels 1.300 metres d'altitud, la qual cosa ha permès els pobles de la vall, amb la capital Puigcerdà a la cota dels 1.100 metres, estalviar-se les complicacions pel mantell blanc que sí que cobreix els pobles de més alçada. La pluja al fons de la vall ha deixat en aquestes primeres hores de temporal uns 11 litres per metre quadrat segons les dades recollides per Meteo Puigcerdà.

La nevada, que ha arrencat ja per sota dels 1.300 metres a mig matí de dimecres, ha activat tots els engranatges de les estacions d'esquí per tal d'obrir ja aquest divendres. En aquest sentit, des de Masella ja han remarcat que iniciaran la temporada tan bon punt sigui possible amb el repte, com cada campanya, de ser la primera estació del Pirineu en obrir. De la mateixa manera, la Molina tenia fixat aquest cap de setmana per obrir els remuntadors, de manera que serà possible.

Demanen circular amb cadenes a Alp

A causa de les nevades, el Servei Català de Trànsit ha avisat que és obligatori circular amb cadenes a cinc vies catalanes, entre les quals es troba la GI-400 a Alp. La neu també ha fet que es restringeixi el pas de vehicles pesants a l'N-260, entre Planoles i Urtx. Les màquines llevaneus ja treballen per netejar els vials cerdans, tal com es pot veure al perfil de Twitter de Trànsit.