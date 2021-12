Joan Ramon Puig Pellicer, degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà (ICAFI), és des d’aquest dilluns el nou president del Consell de l’Advocacia Catalana, en substitució de la fins ara presidenta de la institució, la degana del col·legi de Barcelona, Maria Eugènia Gay. Entre els objectius del mandat de Puig destaca la posada en marxa d’un nou projecte formatiu per atendre els casos de violència masclista i sobre els infants, joves i la gent gran, i impulsar la reforma del reglament català d’assistència jurídica gratuïta per actualitzar els conceptes i els imports dels mòduls de compensació del torn d’ofici.

El nomenament de Joan Ramon Puig al capdavant de l’Advocacia Catalana s’ha produït en el plenari celebrat a la seu de la institució, a Barcelona. La presidència del Consell l’elegeixen els degans dels catorze Col·legis de l’Advocacia de Catalunya en votació secreta. Durant el ple també s’ha nomenat a la degana del Col·legi de l’Advocacia de Reus, Encarna Orduna, com a vicepresidenta del Consell.

El nou president de l’Advocacia Catalana ha anunciat que un dels reptes del seu mandat passa per millorar la formació dels professionals en els casos de violència masclista i sobre els infants, adolescents i gent gran. Segons Puig, es farà "a través d’un ambiciós projecte formatiu que busca reforçar encara més el paper de l’advocacia per donar resposta a aquesta xacra a través de les eines legals existents i de les novetats que progressivament s’hi van introduint”.

El president del Consell i degà del Col·legi de Figueres considera que per a l’Advocacia Catalana “és una obligació moral abordar aquest tipus de violències que se solen produir en l’àmbit de la llar i que afecten a les persones més vulnerables, com són les dones, els menors d’edat o la gent gran”. Per això, segons ell, “és fonamental que tots els professionals disposin de les millors eines i el coneixement per fer-hi front”.

Un segon eix estratègic del mandat de Puig se centrarà en impulsar la reforma del reglament català d’assistència jurídica gratuïta amb l’objectiu d’actualitzar els conceptes i els imports dels mòduls de compensació del torn d’ofici. “Fa 25 anys que no s’actualitza aquest reglament i és una obvietat que durant aquest temps la casuística i les necessitats han evolucionat i cal posar-lo al dia amb urgència per evitar les disfuncions actuals”, ha assenyalat el nou president del Consell de l’Advocacia Catalana.

La posada en marxa del nou portal de recursos de llenguatge jurídic català, Compendium.cat; l’impuls del projecte 'Fent accessible la discapacitat' i altres relacionats amb el dret civil català, el dret penitenciari o la mediació; i el desenvolupament d’un pla d’acció vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU són altres de les prioritats que es volen desenvolupar al llarg del proper any.

Joan Ramon Puig Pellicer (Figueres, 1960) és advocat des de l´any 1984, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i especialitzat en Dret Penal, Estrangeria i Immigració. Exerceix amb despatx propi i presta el servei del torn d’ofici i assistència al detingut. És degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres des de l’any 2011, presideix la subcomissió penal de la Comissió d’Estudis i Projectes del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) i és també secretari de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta i de la Subcomissió d’Estrangeria i Protecció Internacional del CGAE.

Balanç positiu del mandat de Gay

Per la seva banda, la presidenta sortint i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha fet un balanç positiu del seu mandat, que ha estat marcat per la potenciació de la formació, la defensa de la professió i la implantació de plans per a la igualtat i la conciliació, així com per la digitalització dels processos i el reforç de la mediació i l’arbitratge com a fórmules per a la resolució de conflictes.

Gay ha assegurat que ha pogut "corroborar la passió, el dinamisme i la il·lusió amb la que tots els col·legis i l'advocacia del país defensen i exerceixen la professió”. La degana de l’ICAB ha afegit que “des del Consell s'han sumat esforços amb tots els professionals del dret per contribuir decisivament a garantir el dret de defensa en un context sanitari, econòmic i social tan complex”. Alhora, la presidenta sortint ha volgut desitjar molta sort i molts encerts al nou president, que la "tindrà al seu costat per seguir treballant per una advocacia catalana unida, forta i referent internacional”.