«Hola Eduard, aquesta certificació no és la que nosaltres vam demanar. Et passo la relació de documents a aportar». Aquest correu electrònic va ser remès el 24 de gener del 2018 per la responsable d’esports en edat escolar de l’Ajuntament de Cornellà, M. C., a Eduard Galí, director del Consell Esportiu de l’Hospitalet, en relació amb un contracte d’arbitratges de jocs escolars que aquesta última entitat va formalitzar el 2018.

Aquest «e-mail» i altres de similars són els que van posar els agents de la policia en la pista del presumpte frau pel qual va ser escorcollada dilluns la seu del consistori de Cornellà i es va detenir 11 persones, entre elles el tinent d’alcalde i regidor d’Economia, Sergio Fernández, i un exregidor d’Esports. La policia n’ha deixat en llibertat set i el jutge, els altres quatre, després d’acollir-se al dret a no declarar. Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional van escorcollar dilluns les oficines de l’Ajuntament de Cornellà i, especialment, les de l’àrea d’Esports, així com la seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat, el president del qual va ser detingut en el marc d’una operació per un presumpte cas de corrupció que va néixer d’una causa instruïda en un jutjat de l’Hospitalet, també per presumpta malversació en el Consell Esportiu d’aquesta localitat. En aquest procés està imputat Galí, així com l’actual tinent d’alcalde d’aquesta localitat, Cristian Alcázar, i, fins i tot, l’alcaldessa Núria Marín. És en aquesta causa de l’Hospitalet on apareixen els correus electrònics que han donat peu a la nova investigació a Cornellà. Aquesta successió de correus entre aquesta tècnica i altres funcionaris del consistori del Baix Llobregat és el que fa sospitar als investigadors que els responsables del Consell Esportiu de l’Hospitalet es van deixar guiar per les indicacions dels empleats municipals.