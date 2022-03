ERC va rebutjar ahir que Gabriel Rufián doni explicacions al Parlament per les contundents crítiques que va fer a l’entorn de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pels seus presumptes vincles amb Rússia. Junts per Catalunya havia demanat fa uns dies la compareixença del líder d’ERC al Congrés, però ahir la portaveu del partit, Marta Vilalta, va rebutjar satisfer aquesta sol·licitud.

«Considerem que Gabriel Rufián no ha d’anar a donar cap explicació al Parlament», va asseverar Vilalta sobre les paraules del portaveu republicà al Congrés, i va rebutjar que «hagi de comparèixer». «El que és essencial en aquesta qüestió és definir quina estratègia internacional es prefereix i amb quines aliances», va defensar la portaveu d’ERC, que va apuntar que la recerca del suport de les democràcies occidentals, que Esquerra persegueix, és «la voluntat majoritària de l’independentisme». «Rússia no és el nostre aliat, no volem aquests aliats. Volem aliar-nos amb les democràcies que es basen en els principis més fonamentals». Sobre Rufián en concret, la portaveu va recordar que el diputat «ja va matisar posteriorment la vehemència» de les seves recents declaracions.

El portaveu d’ERC al Congrés va provocar la indignació del seu soci de govern quan, preguntat pels vincles de l’entorn de Carles Puigdemont amb el Kremlin, va acusar alguns dirigents d’aquest partit propers a l’expresident de la Generalitat d’haver-se reunit amb «sàtrapes» per creure’s «James Bond», cosa que va provocar una nova polèmica entre els socis del govern.