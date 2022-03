El cansament després de tres jornades de vaga i el malestar per la fracassada negociació amb el Departament d’Educació no van impedir que més de 10.000 docents segons xifres de la Guàrdia Urbana tornessin a sortir ahir al carrer per protestar contra les polítiques del Departament d’Educació i exigir la reversió de les retallades que s’han anat produint sobre l’educació pública catalana des de fa més de 10 anys. La xifra de manifestants va ser la meitat de la registrada el 15-M i semblant a les aturades del 16 i 17 de març. Aquesta quarta jornada de vaga -sense comptar l’aturada del 23-M en defensa de la immersió- va tenir un seguiment del 9,9% segons xifres d’Educació i del 50% segons Ustec i CCOO. El sindicat Aspepc va elevar la xifra al 70% a la ciutat de Barcelona.

Des de primera hora del dia, els piquets, que van tallar momentàniament la Ronda Litoral i també la Meridiana a l’alçada de Fabra i Puig, van provocar un autèntic caos viari a Barcelona, ​​amb alteracions en el transport públic i retencions de trànsit. Els manifestants van sortir de Jardinets de Gràcia i es van dirigir per l’avinguda Diagonal, que va quedar tallada, i el carrer Balmes fins a la seu de la conselleria, a la Via Augusta.

Allà els esperava un impressionant dispositiu d’antidisturbis dels Mossos, que van blindar l’accés a l’edifici. Van impedir així que els professors poguessin accedir a les portes de l’immoble, a diferència del que va passar en la massiva manifestació del 15-M, en què hi va haver algun moment de tensió entre alguns manifestants i els agents que custodiaven la porta d’entrada a l’edifici . «Som docents, no delinqüents» i «Menys policia i més educació» van ser els crits que van corejar els professors, molestos per un desplegament policial que van considerar desproporcionat.

El conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, va tornar a ser l’objectiu dels manifestants, que en van demanar la destitució. I també van carregar contra ERC, amb un avís: «Esquerra, si això dura, us passarà factura».

Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc mantenen la vaga d’avui i es plantegen noves mobilitzacions pel fet que no hi ha acord amb Educació. El Departament ha convocat una mesa sectorial per a demà. Cal veure si els sindicats hi acudiran, atès que a les últimes no es van presentar perquè consideraven que no eren espais de diàleg, ja que la conselleria ja tenia decisions preses.

«Mala fe negociadora»

El quart dia de vaga es va portar a terme després que dilluns acabés sense acord el procés de mediació entre Educació i el comitè de vaga. La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, va criticar que no hi ha hagut «cap acostament» per part del Departament, mentre que la portaveu de CCOO, Teresa Esperabé, va lamentar la «mala fe negociadora» de la conselleria. Va assenyalar que en una mediació «sempre s’ha d’estar disposat a acostar postures» i que en aquest cas, el Departament els feia propostes «de paraula» que després no s’han traduït als documents escrits. «Així no es pot negociar», va assenyalar.

Un dels esculls de la negociació fa al·lusió als temps. Els sindicats plantegen que les millores s’apliquin a partir del curs vinent i el Govern ho veu impossible. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, que ha liderat les negociacions per part d’Educació, va argumentar que les peticions sindicals tenen un «impacte econòmic altíssim» i és impossible complir-les totes de cop. El portaveu d’Aspepc, Joan Alís, va assenyalar que les propostes d’Educació van més enllà d’aquesta legislatura, de manera que són «difícils de creure».