El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici per investigar la convenció sobre trading i criptomonedes que es va celebrar al Palau Olímpic de Badalona el cap de setmana del 9 i 10 d’abril. L’organitzadora de la trobada va ser IM Academy, una empresa nord-americana que està sent investigada per estafa piramidal a tot el món i en què alguns dels seus membres estan sota el punt de mira de la Fiscalia per estafa, publicitat enganyosa i organització criminal. «Sembla que l’empresa es dedica a captar adolescents i joves que, a canvi d’una inversió econòmica, entren a formar part d’una organització que promet l’enriquiment fàcil», avisa.

Així, algunes famílies d’adolescents que han entrat a formar part d’aquesta organització denuncien la situació i exposen com ha afectat aquesta empresa els fills i les filles en termes d’hàbits, estat d’ànim, seguiment escolar, aïllament i conflicte amb la família.