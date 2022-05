La Policia retreu al PSC que no actués contra càrrecs imputats de L’Hospitalet

La Policia Nacional retreu que el PSC no hagi adoptat cap mesura disciplinària contra els principals imputats en la causa judicial oberta per les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de L’Hospitalet, l’extinent d’alcalde Cristian Alcázar (que va dimitir el mes passat) i l’exregidor Cristian Plaza (que va ser cessat el desembre del 2020), malgrat que dos dels seus màxims dirigents, Salvador Illa i Miquel Iceta, coneixien la investigació, segons un informe. Els investigadors han trobat al telèfon mòbil de l’alcaldessa, Núria Marín, missatges en què els informava de notícies o esdeveniments sobre l’assumpte.

Aquest retret l’estenen els agents a la mateixa Marín: «L’alcaldessa va poder adoptar les mesures que les seves atribucions com a autoritat li permeten, entre d’altres, l’obertura d’expedients disciplinaris o de recerca sobre els fets, fins i tot posteriorment a l’actuació policial i judicial » i «no va fer res sobre això». L’anàlisi del mòbil de la regidora no aporta dades noves sobre les presumptes anomalies al Consell Esportiu, ni converses clarament incriminatòries contra ella. Els agents insisteixen, però, que suposadament va existir una «abstenció objectiva i deliberada» per part de l’alcaldessa.