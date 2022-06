Laura Borràs, a un funcionari: «Si tornen a venir els Mossos avisa’m de seguida»

«M’ha trucat la secretària general fa un parell d’hores dient que hi havia un mosso preguntant per Isaïes [Herrero]. Si torna a venir o una cosa d’aquestes, avisa’m de seguida». Amb aquestes paraules va demanar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un funcionari que l’alertés si la policia investigava la Institució de les Lletres Catalanes (ILLC), que havia dirigit fins al 2018. Aquest àudio va ser enviat per la dirigent de Junts a un funcionari d’aquesta entitat, Roger E., que l’ha lliurat al jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga la màxima representant de la cambra catalana per adjudicar presumptament a dit 18 contractes. La Intervenció de la Conselleria de Cultura ja va advertir en el seu moment que el fraccionament en contractes menors va passar del 8% al 51% en un any. El TSJC ha sol·licitat aquest informe.

Roger E., també investigat en la causa, va comparèixer la setmana passada davant del TSJC per declarar de forma voluntària, després que en el seu dia es negués a fer-ho davant la jutgessa que inicialment va investigar el cas i el va elevar a l’alt tribunal atesa la condició d’aforada de Laura Borràs. En l’interrogatori del funcionari es van reproduir els àudios, entre ells un que Borràs li va enviar el febrer del 2018, quan feia prop d’un mes que havia abandonat la presidència de l’ILLC. «Ara surto del Parlament. M’ha trucat la secretària general fa un parell d’hores dient que hi havia un mosso preguntant per Isaïes. Si torna a venir o una cosa d’aquestes, avisa’m de seguida. Ella em dirà exactament què és el que li han dit, però prefereixo veure què passa amb aquest tema. Espero poder venir i ho mirem». Pagaments de factures En un altre àudio, del desembre del 2017, quan era presidenta de l’entitat, Borràs va instar el funcionari a informar-la de tots els contractes que el seu amic Isaïes havia signat amb l’ILLC. «Necessito que em diguis si us plau, al meu correu Gmail, tots els contractes que tinguem a nom d’Isaïes, que els hem pagat al seu nom. És molt important i molt urgent, ho hauria de tenir a primera hora quan tu arribis», afegeix la investigada, a qui Roger E. va remetre la informació reclamada l’endemà. En un altre dels àudios, la investigada s’interessa pel pagament de les factures que l’ILLC devia al seu amic i insta Roger E. a «agilitzar» la tramitació del pressupost.