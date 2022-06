Retiren la paraula a Bassa i Nogueras al Congrés per parlar en català

La forma triada per ERC, PNB, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP i BNG per defensar una proposició de llei que permeti l’ús de les llengües cooficials al Congrés va ser, justament, parlar en aquestes llengües. El català, el basc i el gallec es van sentir ahir des de la tribuna de la cambra baixa. Encara que no gaire. El vicepresident del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va retirar la paraula a Montserrat Bassa (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Albert Botran (CUP) i Nestor Rego (BNG) per no fer ús del castellà, com és habitual . «Simplement, perquè els altres puguin entendre’ls», argumentava una vegada i una altra, davant la insistència dels oradors a reivindicar el seu dreta a usar la llengua cooficial dels seus territoris.

La proposta que defensaven per permetre l’ús de les llengües cooficials va ser presentada fa diverses setmanes per Unides Podem, ERC, Bildu, Compromís, Junts, PDeCAT, PNB, BNG, Més País i la CUP. En total, més de 70 diputats. Tot i això, el rebuig absolut des del principi de PP, Vox i Cs, al qual es va sumar ahir el «no» confirmat del PSOE, impedirà que la norma sigui tramitada al Congrés. Els morats plantegen en el text modificar el Reglament del Congrés, en l’article 6, perquè es reconegui el dret a realitzar les intervencions en el Ple o en les comissions en qualsevol de les llengües cooficials de l’estat