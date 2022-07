La jutge fa cas a la fiscalia i arxiva la causa contra l’alcaldessa de l’Hospitalet

La jutge ha arxivat la causa oberta contra l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, a la qual s’atribuïa haver incorregut en un delicte d’omissió de perseguir delictes en relació amb les presumptes irregularitats en el Consell Esportiu de la ciutat. També rebutja la presumpta malversació i prevaricació. D’aquesta manera, la magistrada admet la petició de la fiscalia que se sobresegués el procés judicial, en no apreciar que l’alcaldessa ignorés la denúncia que li va fer arribar el regidor Jaume Graells (ara candidat a l’alcaldia per ERC) sobre la presumpta desviació de fons de l’entitat de promoció de l’esport. La magistrada, a més, exculpa la cap de gabinet de la regidora socialista Montserrat Pérez. En Comú Podem, que exerceix l’acusació, va anunciar que recorrerà.

L’alcaldessa de l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona va ser detinguda i imputada el mes de desembre del 2020 per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, que investiga una presumpta trama de malversació i desviació de subvencions de l’ajuntament al Consell Esportiu de la localitat. Després de declarar va ser posada en llibertat. La causa té el seu origen en una denúncia del regidor del PSC de l’Hospitalet Jaume Graells -que va dimitir com a tinent d’alcalde, però no ha deixat la seva acta ni el grup municipal- per suposades irregularitats en el Consell, que van desembocar en la detenció de dos companys de govern: Cristian Alcázar, segon tinent d’alcalde, i Cristóbal Plaza, que continuen encausats.

L’auditoria

«Aquesta jutge coincideix en el relat dels fets efectuat tant pel ministeri fiscal com pel lletrat de Marín (Fermín Morales), i amb l’aliment de les diligències practicades, en exposar que, després de la posada en coneixement per part de Graells a l’alcaldessa de possibles actuacions irregulars d’Alcázar i Plaza, ella va convocar una reunió amb el denunciant i, posteriorment, amb la secretària de l’ajuntament», per «concloure la necessitat de la pràctica d’una auditoria i una revisió de les subvencions».

La magistrada Anna Cócera afirma que l’actitud de l’alcaldessa no pot ser qualificada d’un delicte d’omissió de perseguir delictes, ja que després del coneixement de la informació que li va donar Graells «va adoptar les mesures que va considerar necessàries per a l’esbrinament dels fets»,