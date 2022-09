Un exregidor apunta a una «caixa b» al Consell Esportiu de L’Hospitalet

La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya va tornar a ser escenari ahir, després de la compareixença al juliol de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, de l’aprofundiment en les qüestions polítiques que deriven de la causa judicial que investiga suposats delictes de malversació, prevaricació, tràfic d’influències i falsedat documental al si del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat. En aquesta ocasió, el compareixent va ser Jaume Graells, denunciant de les possibles irregularitats, que va centrar la seva intervenció a relatar les suposades irregularitats -que va catalogar de «corrupció»- a càrrec dels investigats en la causa judicial oberta.

La causa penal contra l’alcaldessa Marín va ser arxivada a principis de juliol perquè considera la jutgessa que la primera edil no va incórrer en el delicte d’omissió de persecució d’altres delictes. L’exregidor del municipi no va dubtar a afirmar que existia una «caixa b» de comptabilitat paral·lela en efectiu al si del Consell Esportiu. Així mateix, el compareixent va carregar contra Marín per no haver destituït, en el moment en què ell li va traslladar els fets, els càrrecs socialistes que posteriorment van dimitir de forma voluntària.