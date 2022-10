El nou conseller de Salut, Manuel Balcells, doctor en Medicina, ha advertit aquest dilluns que es pot esperar un hivern «complicat» epidemiològicament parlant per la coincidència de la grip, el coronavirus i altres virus, com el sincític infantil. I, tot i que ha admès que no es preveu que la patologia provocada per la covid-19 sigui «de gran agressivitat», sí que ha defensat la necessitat de mantenir l’ús de les mascaretes al transport públic.

Així, sobre la retirada de la mascareta, ha assenyalat que Catalunya no proposarà al consell interterritorial estatal l’eliminació de l’obligatorietat de dur-la al transport públic. Balcells ha justificat aquesta postura adduint que els experts li diuen que vagi amb cautela. I ell mateix considera que és «prudent» continuar portant la mascareta en aquells llocs amb molta concentració de gent.

Balcells s’alinea així amb la postura del seu antecessor en el càrrec, Josep Maria Argimon, i amb la de la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. L’agost passat, Argimon va defensar la necessitat de reforçar, aquesta tardor, la recomanació de l’ús de la mascareta al transport públic, atès un previsible pic de contagis de covid-19 i altres virus respiratoris. El setembre passat, va ser la doctora Cabezas la que va assenyalar que «per ara» no demanarà la retirada de les mascaretes, malgrat que la mesura sí que s’està aplicant en altres països on les taxes d’incidència de la covid són cada vegada menors. «Entrem en l’època de la tardor, una època que tornen les complicacions respiratòries i de transmissió de virus. Per això no ens costa res ser una mica prudents», va argumentar.

Aquest cap de setmana passat, l’epidemiòleg de l’Hospital Clínic Antoni Trilla va alertar que «és possible» que en els pròxims dies o setmanes es detecti un augment significatiu de casos de covid a Catalunya. Per això, s’ha mostrat partidari de mantenir l’obligatorietat de portar correctament la mascareta al transport públic.

L’obligatorietat de la mascareta a l’avió, tren o transport públic està recollida en un decret, de l’abril passat, del Govern d’Espanya. Però, a l’hora de la veritat, hi ha molta gent que no utilitza la mascareta al transport públic, sobretot al metro. L’obligatorietat o no de la mascareta és sobre la taula del Ministeri de Sanitat. Tanmateix, de moment, no hi ha hagut canvis. El 7 d’octubre, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual estan presents el Govern i les autonomies, va descartar modificar la mesura. Van atendre l’opinió dels tècnics en Salut Pública que, en el marc de la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta, es van mostrar majoritàriament partidaris de mantenir de manera preventiva la mascareta al transport públic. En aquest conclave, únicament els experts de Múrcia i Madrid, les dues comunitats autònomes liderades pel PP, van defensar la retirada d’aquesta mesura de protecció.