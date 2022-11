Els viatgers afectats pel tancament de l'espai aeri causat pel pas d'un coet xinès sobre la península Ibèrica han rebut la notícia amb una barreja de sorpresa i bon humor. En molts casos els vols no han arribat a enlairar quan ja eren a pista i les explicacions han sigut a càrrec de les tripulacions.

Segons han explicat a l'ACN alguns passatgers a l'aeroport del Prat, el motiu ha causat moments de riure. "Ens han dit que hi havia un coet a l'aire", ha apuntat Antònia, de Mallorca abans de reconèixer que quan ha escoltat l'excusa li ha semblat "de pel·lícula". "Millor esperar que no que alguna cosa et caigui a sobre", ha afegit.

Segons Aena, l’artefacte espacial ha afectat 157 vols a l'Aeroport del Prat