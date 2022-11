La Generalitat destinarà 8,9 milions d’euros a la construcció i remodelació de tres escoles gironines. Aquest finançament permetrà a l’Escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló i a l’Escola Torre d’en Reig de Vilabertran disposar d’un nou edifici i també ampliar l’Escola Bora Gran de Serinyà. Aquestes obres formen part del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), que preveu construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts arreu de Catalunya. El Departament d’Educació invertirà un total de més de 98 milions d’euros.

Al marge d’aquestes actuacions, el Departament d’Educació té en marxa obres en 65 escoles, instituts i instituts escoles arreu de Catalunya, amb un pressupost de més de 700 milions d’euros previstos fins a l’any 2029.

Dues noves escoles a Ventalló i Vilabertran

El pla preveu a les comarques gironines la construcció de dos nous edificis. Un d’aquests serà l’Escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló, on s’executaran les obres de substitució del centre per un import de 2,35 milions. L’escola acull 55 alumnes d’infantil i primària distribuïts en sis cursos. El centre és la seu de la ZER Tramuntana, de la qual també en formen part dues escoles més, la de Viladamat i la de Vilamacolum. L’immoble va ser construït l’any 1930 i compta amb un edifici principal de cinc aules i un mòdul prefabricat. Aquest equipament annex va ser instal·lat fa uns disset anys per l’augment de població infantil i acull quatre aules.

L’altra nova construcció es durà a terme a l’Escola Torre d’en Reig de Vilabertran. La inversió de 4,42 milions permetrà fer una nova edificació més gran per aquest centre. L’escola està instal·lada a “La Torre d’en Reig”, un immoble de principis del segle XX d’estil modernista, que es comparteix amb l’ajuntament. El consistori ha cedit part de les seves dependències al centre i a l’oficina de correus. Anys enrere l’espai va quedar petit i el Departament d’Educació va instal·lar dos mòduls prefabricats al curs 2009-2010. Enguany Escola Torre d’en Reig escolaritza 113 d’alumnes des de tercer d’infantil a sisè de primària.

Finalment, a l’Escola Bora Gran de Serinyà es faran obres d’ampliació per un valor de 2,19 milions d’euros. Aquest centre té 117 alumnes d’infantil i de primària. Forma part de ZER les Goges, juntament amb les escoles de Porqueres i de Sant Miquel de Campmajor. Disposa d’un edifici per a infantil annexionat a l’Ajuntament, que data del 1919. També d’un edifici per a primària de quatre aules, construït l’any 1996, i de dos mòduls prefabricats instal·lats al pati de primària, 15 i 12 anys enrere.

21 noves actuacions arreu de Catalunya

A tot Catalunya la Generalitat preveu 21 actuacions en centres educatius. Dotze són noves construccions i la meitat d’aquestes dotaran d’un edifici d’obra nova a un centre educatiu, que actualment està instal·lat en mòduls prefabricats. L’altra meitat de les actuacions serà per substituir un immoble antic per una nova edificació. A més, s’executaran obres d’ampliació en set escoles i dues més se sotmetran a una reforma integral.

Pel que fa a la distribució per tipologia de centres, dotze de les obres es duran a terme en escoles, cinc en instituts i quatre seran en instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats.