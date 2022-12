Uns 70 militars de la caserna del Bruc han organitzat el sorteig d’una prostituta per la Puríssima, segons ha avançat el diari Ara. Els efectius, que formaven part d’un xat, s’oferien com a participants per passar l’estona amb una ‘dona de companyia’ per recaptar diners per a les festes de la companyia.

Segons el mitjà català, en aquesta xerrada s’haurien enviat missatges en què es desqualifica i es vexa la noia amb comentaris masclistes. Així mateix, dins el grup no hi ha constància de la presència de capitans ni sergents, però sí de comandaments. Fonts militars de l’oficina de comunicació han assegurat que aquestes conductes van en contra dels valors de l’Exèrcit i que, en cas de confirmar-se l’existència d’aquestes converses, es portarà a terme una investigació interna.