L'independentisme ja ha començat la concentració de protesta contra la cimera hispano-francesa que se celebra al llarg d'aquest matí al MNAC i que comptarà amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també hi assistirà i donarà la benvinguda a l'acte. Sota el lema 'Aquí no s'ha acabat res', milers de persones es manifesten des de les 9 del matí per respondre a la "provocació" i "l'acte d'ocupació" que consideren que representa la cimera. La convocatòria ha estat impulsada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República i compta amb el suport d'ERC, Junts i la CUP i d'una quarantena d'entitats.

Els manifestants es concentren a l'alçada de la Font Màgica de Montjuïc, diversos trams d'escales per sota del MNAC, on a partir de les 10.30 començarà la cimera. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, es va queixar el dimecres que tot i que la voluntat dels convocants era poder protestar més a prop de l'edifici, a les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch, finalment el cordó policial els obliga a endarrer el punt de trobada. En aquesta línia, va criticar que "com més lluny" se situa la concentració "menys es reconeix el dret a protesta". Aquesta cimera ha reactivat la unitat de l'independentisme al carrer, ja que a la concentració a banda de les entitats hi haurà representants d'ERC, Junts i de la CUP, que no es trobaven en una manifestació des del cinquè aniversari de l'1-O. Tot i això, els darrers dies s'ha retret a ERC la "contradicció" de ser present a la protesta mentre Aragonès assisteix a la cimera. Tall a l'AP-7 Una quarantena de persones han tallat l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) en el marc de les mobilitzacions contra la cimera hispano-francesa que se celebra aquest dijous a Barcelona. La protesta ha començat cap a les 8.40 hores del matí, quan el grup de manifestants ha caminat pel voral de la via i cap a les 8.58 hores l'han tallat en sentit nord. Els protestants porten armilles grogues fluorescents i banderes estelades.