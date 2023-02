Guerra entre defenses des del minut u del judici que se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la presidenta suspesa del Parlament i dirigent de Junts Laura Borràs per presumptament haver afavorit a un amic i col·laborar, l'informàtic Isaías Herrero, fraccionant contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El pacte, encara no formalitzat, d'Herrero i d'un tercer acusat, l'empresari Andreu Pujol Martín, amb la fiscalia ha aixecat polseguera entre la bancada dels advocats dels tres imputats. I especialment les paraules plasmades en un escrit remès als magistrats pels lletrats de la líder independentista, Gonzalo Boye i Isabel Elbal, en el sentit que Herrero i Martín s'havien convertit en "coacusadors" i les seves eventuals incriminacions estan "compensades, bonificades o pagades".

L'enfrontament es va iniciar en ratificar la defensa de Borràs la seva petició d'intervenir en l'últim lloc en les qüestions prèvies a causa d'aquest pacte i per la "situació nova" que s'ha creat. De l'acord, no sols es va informar pels mitjans de comunicació, sinó que aquesta part va donar a entendre que li va ser comunicat pels lletrats dels altres dos acusats. En la seva opinió, amb aquesta acció es vulnera "el dret de defensa" de la líder sobiranista. La fiscal Assumpta Pujol, en canvi, va deixar clar en la primera sessió del judici que "aquest acord no s'ha formalitzat". En principi, la idea és que Herrero confessi en la seva declaració que Borràs li va indicar com fraccionar els contractes i després l'acusació pública rebaixés la pena de sis anys de presó que inicialment se li reclama. Aquesta modificació, podria evitar l'ingrés de l'informàtic en un centre penitenciari.

El dret de defensa

L'advocada d'Herrero, Marina Roig, va rebatre amb duresa l'argument esgrimit per la defensa de Borràs i les desqualificacions cap al seu representat. Segons aquesta jurista, els lletrats de la dirigent independentista "qüestionen l'exercici de dret de defensa" en llançar que les incriminacions que pugui explicar Herrero en la seva declaració són "compensades" o "pagades". L'informàtic imputat, va precisar, "és un acusat i no un coacusador", alhora que va recordar que se li reclama provisionalment, igual que a la presidenta de Junts, sis anys de presó. "Qüestionar el dret de defensa és no entendre-ho", va subratllar aquesta lletrada. Va afegir en un altre torn: "Instrumentalitzar aquest tema no crec que sigui l'enfocament adequat per a aquesta sala de vista, ignoro si és perquè tingui influència fora. No hem de fer un xoc d'aquest assumpte". L'advocat, Alex Solà, que defensa a Pujol Martín (la fiscalia li demana tres anys de presó), va titllar de "desafortunades" les expressions dels lletrats de Borràs i va apuntar que "una retractació seria aconsellable".

El president del tribunal, Jesús María Barrientos, va donar la raó a l'advocada d'Herrero. No va acceptar l'alteració d'ordre en la intervenció dels lletrats i va ressenyar que no tenia constància de l'acord extrajudicial. Així i tot, va deixar patent que Herrero està imputat i té, per tant, l'"estatut d'acusat" i "el dret a defensar-se com el tingui oportú". El lletrat de Borràs no es va reprimir i va continuar atacant en el seu informe sobre les qüestions prèvies, reclamant la suspensió del judici per aportar noves proves per rebatre el pacte. La tensió va pujar fins a tal nivell que la lletrada d'Herrero va protestar pel reiterat ús per part de la defensa de la política sobiranista de l'expressió "coacusat" en referència al seu client. El magistrat la va recolzar una altra vegada.

A l'entendre dels defensors de Borràs, assabentar-se de l'acord amb la fiscalia amb 72 hores d'antelació "vulnera flagrantment el seu dret de defensa" perquè l'obliga a innovar i improvisar la seva estratègia. Va justificar aquesta vulneració, subratllant que durant tres anys s'havien coordinat amb els lletrats d'Herrero i Pujol Martín, intercanviant-se documentació i plantejant pericials, i aquesta tàctica conjunta ha saltat per l'aire amb aquest pacte, "inconfessable ara mateix". No es tracta, va incidir, a restar legitimitat al canvi d'una línia de defensa, però va plantejar la possibilitat de sol·licitar la dispensa al col·legi d'advocats per infringir el secret professional i "poder aportar totes les proves" sobre les gestions realitzades amb els altres lletrats abans de trencar amb ells. Va reiterar a demanar la suspensió per sol·licitar-ho al col·legi d'advocats i que s'incorporin nous testimonis.

Els tirs de la dirigent de Junts es dirigeixen a boicotejar i destrossar amb totes les armes l'acord d'Herrero i Pujol Martín amb la fiscalia. No obstant això, els seus advocats també van reclamar l'anul·lació de les principals proves contra Borràs, com els correus electrònics creuats amb Herrero, i van al·legar que el judici s'hauria de celebrar en un tribunal ordinari, ja que la dirigent de Junts va ser obligada pel Parlament a apartar-se del seu càrrec per un "reglament vulnerador de la presumpció d'innocència". La resta de les defenses van al·legar altres qüestions processals. La fiscalia es va oposar a aquestes peticions. El tribunal ha habilitat dimarts que ve dia 14 perquè la defensa de la presidenta de Junts pugui fer les seves al·legacions sobre algunes modificacions introduïdes per la fiscalia. El pròxim dia 20 està previst que declarin Borrás, Herrero i Pujol Martín.