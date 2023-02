Els Mossos d'Esquadra han assaltat aquest divendres al vespre, al voltant d'un quart de nou, el domicili on aquesta tarda se sospitava que s'havia produït un segrest en un domicili del carrer Amigó. Al seu interior, els agents hi han trobat dos ostatges, que han quedat alliberats, i tres segrestadors, que han estat detinguts pels agents. L'entrada a l'habitatge s'ha produït després que les negociacions amb els segrestadors que estaven dins de l'habitatge hagin sigut infructuoses, segons han explicat fonts policials. Els Mossos investigaven des de mitja tarda el possible segrest a l'interior d'un domicili, fins on s'hi han desplaçat agents del Grup Especial d'Intervencions (GEI) i negociadors de la Unitat de Segrestos i Extorsions.

Segons han explicat fonts policials, poc abans d'un quart de sis de la tarda s'ha rebut una trucada al telèfon d'emergències 112 advertint que una persona en podria tenir una altra retinguda contra la seva voluntat en un pis del carrer Amigó. Els agents s'han desplaçat fins al lloc i han donat fiabilitat a la trucada. A partir d'aleshores, s'hi ha desplaçat diverses patrulles i alguns testimonis els han confirmat els fets.