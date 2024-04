Albiach anima a votar el 12 de maig "per tenir la dreta ben lluny de la Generalitat" i "defensar" el govern espanyol

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha fet una crida a votar a les eleccions al Parlament del 12 de maig "per tenir la dreta ben lluny del Govern de la Generalitat". "Volem un govern progressista", ha assegurat aquest diumenge en un acte de campanya a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), on ha rebut el suport de la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz i del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Albiach ha també demanat el vot per als comuns "per defensar el govern de l'Estat i seguir avançant en dretes i llibertats".

Davant de la plana major de la seva candidatura i d'unes 300 persones que han omplert l'auditori de la Farga, ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta, a les quals ha acusat de voler "arrabassar" el poder a l'Estat "atacant la democràcia". A més, ha criticat que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, tragués importància a la formació que ocupi l'executiu espanyol: "Què s'ha cregut, que els catalans no trobaríem la diferència entre un govern de coalició feixista i un govern de coalició progressista?"

Per això, ha assegurat que els comuns seran "l'única força d'esquerres que no arribarà a acords amb la refundació de Convergència" i ha advertit, també en referència a Junts, que "la dreta, encara que es vesteixi de seda, dreta es queda". El vot a Comuns Sumar, ha dit, "és un vot útil per dir no a macroprojectes del passat" i garantir "un Govern d'esquerres que faci polítiques d'esquerres".

L'acte d'aquest diumenge, el primer de Yolanda Díaz a la campanya catalana, s'havia de celebrar al carrer però la pluja ha obligat a traslladar-lo a un recinte tancat. Hi ha participat també Urtasun i el número tres de la llista d'Albiach, Andrés García. Hi han acudit alguns pesos pesants de la candidatura dels comuns i de CatComú, així com els diputats al Congrés Aina Vidal i Fèlix Alonso.