El gruix d'assistents al congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress, arribarà a Barcelona aquest diumenge. Aquest matí, la zona d'arribades de la T1 de l'Aeroport del Prat s'ha omplert de congressistes, molts d'ells asiàtics, carregats amb maletes. Alguns dels assistents, com el Masuil de Sud-àfrica, no van poder "venir l'any passat". "Estic molt emocionat de poder veure les darreres novetats tecnològiques", ha explicat a l'ACN aquest empresari. Les principals marques de l'ecosistema tecnològic com Samsung, Xiaomi, Huawei, Telefónica, Orange, Vodafone, Ericsson, Google o Meta tornaran a ser presents a la fira, que comptarà amb 2.000 expositors i que espera rebre 80.000 visitants, xifres inferiors a les del 2019.

També espera conèixer les últimes novetats del sector la Nihila, una nigeriana que treballa per Huawei i que cada any assisteix al MWC. "És un congrés molt important perquè connecta tots els operadors i reguladors i permet veure les darreres novetats que s'estan implantant en altres països", ha destacat. "És el congrés més rellevant i conegut del món", afirma el Tony que ha vingut per l'ocasió des de Singapur. "És una gran oportunitat per fer negoci", afegeix mentre l'equip amb qui ha viatjat l'espera per poder anar a l'hotel. Els organitzadors esperen superar els 20.000 visitants del 2021 i els 60.000 del 2022, però encara es queda curta del rècord de 2019, quan es van fregar els 110.000 congressistes, una dada que l'organització veu difícil de tornar a superar amb les dimensions actuals de la Fira. Per permetre l'ampliació de salons com el MWC, l'entitat ha iniciat les obres d'un nou pavelló que s'han d'acabar el 2026. Malgrat tot, la cita manté la seva potència econòmica. De fet, l'edició del 2023 del MWC generarà prop de 350 milions d'euros d'impacte econòmic i 7.400 llocs de treball a temps parcial. Des del 2006, ha generat 5.700 milions d'euros de negoci. Retorn del públic asiàtic Una de les principals novetats d'aquest congrés serà la recuperació del públic asiàtic, que representarà el 25% dels congressistes. En total, 5.000 inscrits provindran de la Xina, després que el gegant asiàtic hagi aixecat les restriccions per viatjar. No hi seran els representants russos, ja que el Mobile mantindrà enguany el veto a les empreses i els delegats oficials vinguts de Moscou.