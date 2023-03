117 ciclistes han mort i 842 han resultat ferits greus a les carreteres catalanes en els darrers 15 anys, durant els quals hi ha hagut 6.268 accidents amb víctimes usuàries d'aquests vehicles. Així ho ha explicat aquest dimecres el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que ha comparegut davant la Comissió d'Interior del Parlament per parlar sobre la sinistralitat del col·lectiu. Lamiel ha començat destacant que l'any passat 8 ciclistes van morir i 57 més van resultar ferits de gravetat a la xarxa viària, pels 9 i 65 respectivament del 2019. Durant la intervenció també ha anunciat mesures per millorar la seguretat del col·lectiu, com ara un avisador en un túnel de la N-145 o un mapa segur de trànsit per a ciclistes.

Pel que fa a les causes dels accidents, Lamiel ha assenyalat que la infracció d'una norma de circulació és la principal causa concurrent de la sinistralitat amb ciclistes, seguida de l'errada del conductor, si bé també cal destacar les distraccions, l'estat de la via o la velocitat inadequada.

Dels 926 accidents amb morts i ferits greus registrats en aquest període, en 326 sinistres es va produir un xoc entre un turisme i una bicicleta i en 77 hi havia implicada una furgoneta, mentre que en 283 només hi havia una bicicleta implicada.

Els matins del cap de setmana és la franja horària on s'acumulen majoritàriament els accidents amb ciclistes. Un 73% dels sinistres es produeixen al tronc de les vies, el 20,3% en interseccions o rotondes i el 6,5% arribant o sortint de la intersecció. El director de l'SCT també ha apuntat que la C-31, l'N-II i l'N-340 són les tres vies interurbanes on hi ha hagut més accidents amb morts i ferits greus en bicicleta aquests darrers quinze anys.

Pel que fa a les actuacions per millorar la seguretat d'aquest col·lectiu, Lamiel ha constatat que els mapes de trams d'acumulació d'accidents amb víctimes indiquen que s'hauria d'actuar prioritàriament sobre la C-31, l'N-II, l'N-340, l'N-260, la C-35, la B-124 i la C-55. Lamiel ha instat els titulars de les infraestructures a estudiar millores com la rotonda holandesa, en què els ciclistes circulen per fora, o l'increment de carrils segregats en vies com l'N-II. En aquest sentit, l'SCT ha donat subvencions a ajuntaments de menys de 50.000 habitants perquè facin carrils bicicleta, una iniciativa que, a parer de l'organisme viari, "hauria de ser la tònica" de totes les administracions.

Finalment, el director de l'SCT ha anunciat altres accions per millorar la seguretat del col·lectiu, com la instal·lació d'un avisador de ciclistes en un túnel de l'N-145 que emetrà senyals perquè la resta de vehicles redueixin la velocitat. Alhora, s'elaborarà un mapa segur de trànsit per a ciclistes que indicarà els trams d'acumulació d'accidents. A més, se seguiran fent controls intensius massius sincronitzats a tot el territori per veure com es respecta l'ús compartit de la via.