L'Escolania de Montserrat incorporarà per primer cop veus femenines amb la creació d'un cor mixt, format per noies i nois d'entre 17 i 24 anys. Un pas que el Monestir qualifica de "molt important" en la seva història gairebé mil·lenària. "Seguim una tradició antiga, que té un valor per ella mateixa, i no volem perdre el que tenim perquè molta gent l'aprecia, però també ens sabia greu no donar resposta a les peticions de tenir noies" explica a l'ACN el prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà. Serà un cor no professional que actuarà un cop al mes i això permetrà donar un descans als membres de l'Escolania. Per escollir els candidats es faran audicions el 27 de maig i el 3 de juny. Està previst que el nou cor estigui en marxa al setembre.

Donar resposta a les peticions de formar noies sense deixar una tradició gairebé mil·lenària. Així és com la comunitat benedictina de Montserrat ha decidit fer aquest pas. "És una novetat perquè en prop dels mil anys d'història, Montserrat mai ha tingut un cor amb veus femenines i masculines", remarca el pare Efrem de Montellà. D'alguna manera, ha explicat, es vol "donar resposta a tothom" i, sobretot, a les demandes que reben des de fa temps d'obrir la porta a les veus femenines. Amb tot, la creació d'aquest cor de cambra no implica, a hores d'ara, que es puguin incorporar nenes a l'Escolania, considerada l'escola de música més antiga d'Europa i que, des del segle XIII, forma joves cantaires. Efrem de Montellà admet que tenen la incògnita de quants interessats i interessades hi haurà, i esperen poder posar en marxa el cor a partir del curs vinent. "Ara l'engeguem i en ser una cosa nova, té un punt de desconegut", explica. La idea és que el nou Cor de Cambra de l'Escolania de Montserrat estigui format per unes 20 o 25 veus i el seu director serà Pau Jorquera, actual sotsdirector musical de l'Escolania. Cada any es revisarà la seva configuració i es permetrà als seus membres allargar l'experiència durant uns anys si compleixen amb l'edat fixada. Serà una activitat intensiva, que inclourà formació vocal, litúrgica i espiritual per tenir coneixement i context de la comunitat. El nou Cor participarà un cop al mes dels actes litúrgics del santuari, com fa habitualment l'Escolania, i cantaran la Salve Regina i el Virolai a l'ofici de vespres de dissabte i a la Missa Conventual de diumenge. A més, els membres escollits s'han de comprometre a estar-hi durant un curs. A canvi, no hauran de pagar res per la formació ni la manutenció del cap de setmana, que anirà a càrrec del monestir. El fet que només assagin i actuïn un cop al mes -dissabte i diumenge-, amb la possibilitat de quedar-s'hi a dormir, obliga que els seus membres tinguin una base musical suficient. "Han de tenir un pòsit per poder cantar en un nivell molt alt i bo", subratlla el prefecte de l'Escolania. Així, entre els requisits que es demana s'inclou un bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral i ser sensibles al fet religiós cristià. També es valorarà positivament que estiguin cursant estudis de cant. El perfil que es busca és el d'estudiants de música, de cant, de direcció i de disciplines relacionades. Els qui hi estiguin interessats poden demanar informació a través de l'adreça de correu electrònic escolania@escolania.cat. Vestits amb saia i roquet Els integrants del nou cor estaran en etapa de formació i, per tant, tot i que seran més grans que els actuals, podran ser considerats igualment 'escolans' i 'escolanes'. D'aquesta manera, també aniran vestits amb saia (sotana) i roquet (la roba blanca), i quedaran inscrits en el llibre oficial de vesticions. Efrem de Montellà ha explicat que l'uniforme serà "molt semblant" al dels escolans i ho considera un fet important per "crear un sentit de pertinença". Si bé el projecte tot just acaba de començar, volen iniciar converses amb la conselleria d'Educació i conservatoris de música per explorar en un futur la manera de certificar o acreditar el temps que els joves es formen a l'Escolania.