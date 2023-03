Sobre l’asfalt de la sortida 23 de la Ronda Litoral de Barcelona encara resulta visible la taca de sang que ha deixat el jove que s’ha precipitat fins al carril de circulació des d’una altura de cinc metres. L’home, d’uns 25 anys i de nacionalitat canadenca, estava inconscient amb el cap dins de la zona de circulació de vehicles. Segons ha explicat a EL PERIÓDICO el Jonathan, el conductor del camió que ha alertat sobre la seva presència a la calçada, i que ha hagut d’«esquivar-lo» per no atropellar-lo, els agressors l’havien abandonat deixant-lo completament exposat a un possible atropellament. L’home ha acabat morint hores després.

A les sis de la matinada, el conductor ha agafat la sortida 23 i de sobte ha vist un «bony» al marge dret del carril. Ha girat el volant de cop i després ha frenat. El cotxe que venia per darrere ha hagut de clavar els frens i ha estat a punt d’impactar amb el seu camió. El cotxe ha fet sonar el clàxon fins que aquest segon conductor s’ha adonat de per què havia frenat el camioner: hi havia un jove estirat al terra, inconscient, sagnant pel cap. Tenia els peus sobre la vorada i el cos dins del carril.

«He trucat al 112 i després la policia m’ha preguntat si havia vist algú córrer. Però ja no hi havia ningú. Corria risc d’atropellament. L’havien abandonat. Si hagués vingut un cotxe que hagués anat més ràpid, li hauria pogut passar per sobre tranquil·lament».

Investigació en marxa

Els Mossos d’Esquadra han recollit el testimoni d’un taxista que afirma que la caiguda del jove es va produir durant una baralla. Les primeres informacions apunten que la víctima potser va ser assaltada per un grup de lladres que intentaven robar-li. Però les fonts policials consultades no confirmen aquesta hipòtesi i reiteren que l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Barcelona s’ha fet càrrec d’unes indagacions que miraran de comprendre què va motivar la baralla i també d’aclarir si els agressors el van llançar deliberadament a la zona de circulació o la caiguda es va produir durant el forcejament o intent de fugida. Del que no hi ha dubte és que els agressors el van abandonar a la seva sort, deixant-lo inconscient i exposat als cotxes. O a camions com el del Jonathan.

El jove va caure des d’una altura de cinc metres. Es trobava a la zona del Parc del Poblenou i, durant la baralla, va acabar travessant el carrer Salvador Espriu, superant la tanca d’un metre d’altura que exerceix de separador entre aquest carrer i el carril del qual s’incorporen els vehicles que circulen per la ronda i precipitant-se contra el terra.

La víctima va ser traslladada per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital del Mar i va morir hores després.