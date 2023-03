Un total de 5.300 alumnes de 1r d'ESO de diferents centres catalans han posat a prova la seva memòria les darreres setmanes per sensibilitzar sobre l'Alzheimer i els 32 millor classificats competiran aquest dissabte en una darrera competició a Barcelona. Es tracta dels primers 'Neurotalent Games', unes "olimpíades de la memòria" impulsades per la Fundació Rosa María Vivar, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer. L'objectiu, segons l'entitat, és explicar la importància d'entrenar durant tota la vida les capacitats per fer front a l'envelliment natural del cervell i les malalties neurodegeneratives. Les proves van començar el gener passat i es van fer als centres educatius dels participants.

Margarita Oliva, presidenta de la fundació, assegura que els 'Neurotalent Games' s'han ideat per "conscienciar" de la importància d'entrenar la memòria i altres funcions cognitives des de la infantesa.

Des de la Fundació Rosa María Vivar apunten que la memòria és un procés possible gràcies a la capacitat neuroplàstica del cervell, la qualitat que permet a les neurones regenerar-se. Aquesta capacitat, però, disminueix amb l'edat i es veu greument afectada en malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.

Per aquest motiu, destaquen, la comunitat científica recomana treballar la memòria en totes les franges d'edat per disposar en la vellesa d'una millor reserva cognitiva com a mesura preventiva per millorar la qualitat de vida de les persones grans.

"És important que joves, famílies i docents coneguin aquesta realitat perquè la puguin treballar", assenyala Oliva. I és que a més de la competició, la fundació ha impartit formació a més de 500 professors.

A 1r d'ESO, la memòria declarativa (la de les dades i la seva relació) té ja un bon punt de maduresa, però altres capacitats encara no s'han desenvolupat completament, explica l'entitat.

Les proves que han hagut de fer fins ara els alumnes que hi han participat consistien en exercicis en els quals descodificar missatges, relacionar i recordar seqüències d'imatges, així com demostrar la seva capacitat de concentració, entre altres reptes. A la final, que té lloc aquest dissabte, han arribat els 32 millors classificats, que competiran en un gran esdeveniment amb proves avalades per l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB).

Segons explica la fundació, els exercicis fets durant el procés també serviran per entendre millor com són els processos cognitius associats a la memòria com l'atenció, la percepció, la categorització, l’esquematització o la consciència.

La iniciativa de la fundació ha comptat amb el suport de l'INc-UAB i de la conselleria d'Educació, així com la col·laboració de la Fundació La Caixa.