Un total de 148.401 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda i tres quarts de nou del vespre d'aquest dijous en el marc de l'operació sortida de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Això representa un 1% menys que en el mateix període de 2022. Trànsit calcula que sortiran 380.000 vehicles entre avui i demà, i en tornaran uns 600.000 entre diumenge i dilluns. La situació ha millorat respecte fa unes hores, en que s’han registrat més de 20 quilòmetres d’afectacions a la xarxa. Encara queden retencions a l’AP-7 a l’Ametlla de Mar en sentit sud, a la C-14 a Alcover en sentit sud, i a la N-340 al Vendrell, també en sentit sud.

En el cas de l’AP-7, a la tarda s’han registrat diversos accidents que provoquen una cua compacte. Per exemple, el tram comprès entre Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant en sentit Tarragona. També hi ha problemes entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, on una col·lisió afecta la circulació. Un tram més endavant, es retiren vehicles accidentats a l’altura de Gelida, per tant en aquesta zona també hi ha una retenció, però de caràcter més puntual.

Pel que fa a altres vies, a l’N-340 es registren cues al Vendrell i també entre Vandellós i l’Ametlla de Mar. A la C-14 hi ha cua a Alcover en sentit sud per una topada, com també a l’N-II, on un accident complica el trànsit a Pineda de Mar, en els dos sentits de la marxa. A la resta de la xarxa la circulació intensa, i en el cas de les rondes de Barcelona ara mateix no hi ha cap tipus de problema.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha afirmat a Catalunya Informació que han detectat una sortida "anticipada", afegint que el trànsit és lent i hi ha retencions a l'AP-7, especialment, però ha celebrat no haver de lamentar fins ara cap accident amb ferits. El director del servei ha comentat que esperen mobilitat litoral cap al nord i el sud i que a l'AP-7 ja s'està "constatant" mobilitat cap a la Costa Brava i la Costa Daurada així com cap a les Terres de l'Ebre.

També preveuen mobilitat d'interior o de muntanya i en punts com la C-17 ja hi ha alguna congestió, ha dit. Sobre la limitació de velocitat a 100 km/h en aquesta via entre Martorell i Gelida, ha afirmat que s'ha pogut contrastar amb les càmeres al llarg del matí que tot i que el trànsit és lent va sent "fluïd".