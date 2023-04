Girona queda al marge del pla per cribar el càncer de pulmó en fumadors i exfumadors

Un total de 38 hospitals de la sanitat pública (nou d’ells a Catalunya) començaran a fer cribratges de càncer de pulmó amb una tomografia axial computaritzada (TAC) a partir de juny. Es tracta d’una prova pilot del projecte nacional Cassandra (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), un programa multidisciplinari promogut per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ) fruit d’un «acord històric» entre diferents societats mèdiques i que compta amb el suport del Ministeri de Sanitat. Els cribratges es faran a persones d’entre 50 i 75 anys que encara fumin o que hagin deixat de fumar, com a màxim, en els últims 15 anys. El càncer de pulmó és el que més morts produeix arreu del món i el tabac n’és el principal factor de risc. «És un problema de salut pública», assenyalen els pneumòlegs. Cada any moren a Espanya 30.000 persones per aquesta malaltia i diversos estudis apunten que aquestes proves redueixen la seva mortalitat fins a un 24%.

A Catalunya, la prova pilot la desenvoluparan l’Hospital del Mar, Sant Pau, Vall d’Hebron, el Clínic (els quatre públics de Barcelona), l’Arnau de Vilanova (Lleida), la Mútua de Terrassa, els hospitals Joan XXIII i de Reus (tots dos a Tarragona) i el Germans Trias i Pujol (Can Ruti, a Badalona), deixant Girona fora de la prova. A més, en paral·lel, la Conselleria de Salut està treballant pel seu compte en el desenvolupament d’un altre programa pilot de cribratge del càncer de pulmó en el marc d’un projecte d’investigació amb finançament europeu que presentarà «pròximament», segons fonts del departament, que no aporten més informació al respecte.