El Ministeri de l'Interior ha demanat a l'Audiència Nacional l'autorització per expulsar d'Espanya un dels tres condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Es tracta de Said Ben Iazza, marroquí condemnat a vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista, que està en llibertat provisional des del setembre del 2021. En un escrit avançat per 'El País' i 'El Món', i al qual ha tingut accés l'ACN, la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional explica que ha obert un procediment administratiu sancionador d'expulsió a Ben Iazza arran d'una denúncia de la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil per la seva presumpta participació en "activitats contràries a la seguretat nacional".

L'Audiència Nacional va condemnar el jove, que treballava en una carnisseria de Vinaròs, per haver deixat una furgoneta i la seva documentació als terroristes de Ripoll mentre preparaven els explosius en un xalet d'Alcanar. Ben Iazza està en llibertat provisional ja que havia complert el màxim de presó preventiva, quatre anys, la meitat de la seva pena, i la sentència encara no és ferma perquè està pendent del Tribunal Suprem. L'advocat d'alguns dels mossos d'esquadra afectats s'ha oposat a l'expulsió perquè això impediria l'execució de la futura sentència del Suprem.