Els Mossos d’Esquadra investiguen un assassinat aquest dimecres a la nit a Salou (Tarragona). Segons ha avançat el mitjà d’informació local de Larepúblicacheca.cat i ha confirmat El Periódico, els ocupants d’un turisme amb matrícula francesa han atacat les dues víctimes sobre dos quarts d’onze de la nit, que eren a la cèntrica plaça de les Palmeres, i després han fugit. Un ha mort i l’altre està ingressat en estat crític.

Agents de la policia catalana han localitzat el vehicle dels sospitosos en una àrea de servei de Mèdol a l’AP-7. Un dels ocupants ha sigut sorprès quan pretenia escapar-se de nou i ha sigut arrestat. Se sospita que podria viatjar amb més acompanyants, que els Mossos miren de trobar. Al vehicle, els policies hi han trobat pistoles, armes llargues i també una granada de mà.

Investigació oberta

Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del succés. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, un testimoni directe ha aclarit als agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de Tarragona que tres encaputxats han baixat del vehicle, un Renault Captur, han disparat les dues víctimes i després han tornat al cotxe per fugir.

Fa un any, el 4 de maig de 2022, un jove de nacionalitat francesa també va ser assassinat a trets per tres joves francesos pertanyents a un grup de narcotraficants rival de Valence. Els Mossos van aconseguir tancar aquest cas fa pocs mesos i, com ha passat ara, per posar els investigadors en la direcció correcta va resultar de gran ajuda haver arrestat un dels tres implicats.

Dispositiu en marxa

Els Mossos, en col·laboració amb policies locals, mantenen obert un dispositiu de recerca que se centra en els voltants de l’estació de servei on han localitzat el cotxe i des d’on se sospita que haurien fugit, potser a peu, els altres dos presumptes pistolers que han disparat contra les víctimes.