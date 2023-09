Era el 20 de juny, després de les municipals i a les portes de les generals, quan la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar que el Govern havia posat en marxa la maquinària dels pressupostos del 2024, l’aprovació dels quals suposaria el passatge definitiu perquè Pere Aragonès pugui esgotar la legislatura malgrat la seva minoria parlamentària. Però a Palau comencen a assumir que la investidura de Pedro Sánchez torpedinarà la vocació de poder tenir-los abans de final d’any.

«La cosa es complica perquè la informació que ens ha de proporcionar l’Estat arriba tard», lamenten des de l’entorn del president. Divendres passat, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ja va pressionar el Govern amb aquesta qüestió reclamant per carta quina serà la previsió d’ingressos del model de finançament i l’objectiu de dèficit. Sense aquestes dades, asseguren, no poden posar a sobre de la taula dels grups de l’oposició una proposta per començar els intercanvis d’opinions. També està en l’aire si, fruit de les negociacions per a la investidura, hi haurà algun acord per reduir el deute de Catalunya amb l’Estat. ERC va posar com una de les condicions reduir el dèficit fiscal, a més de l’amnistia i el traspàs de Rodalies.

El PSC i En Comú Podem, els dos actors que van aprovar els pressupostos del 2023, asseguren que, tres mesos després de les paraules de Vilagrà, no s’han posat en contacte amb ells per parlar dels de l’any que ve. «Potser ja compten amb una pròrroga», apunten des dels Comuns, que assenyalen la rellevància que tindria pactar la reducció del deute amb l’Estat.

Sense vetos al PSC

Des del punt de vista dels dos partits de l’oposició, és possible, si hi ha voluntat per a això, treballar partint d’un esbós a l’espera de les dades definitives que aporti el Govern perquè no es repeteixi la demora que ja es va produir dels comptes vigents en aquests moments. Aquests es van aprovar el 10 de març després d’un llarg estira-i-arronsa entre ERC i el PSC i la cessió dels republicans, de mala gana, a la construcció de la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa.

A diferència de llavors, el Govern dona ja per normalitzada la interlocució «en l’àmbit pressupostari» amb el grup de Salvador Illa. Si fa un any tant Aragonès com Oriol Junqueras afirmaven que no pactarien els comptes amb el PSC en un context en què no preveia la sortida definitiva de Junts de l’Executiu, ara el president inclou sense vetos els socialistes en la ronda de contactes quan finalitzi la fase tècnica i arrenqui la política.

«Tornarà a parlar amb tots els grups amb què ha negociat pressupostos en el passat», especifiquen des de Presidència, que incideixen que això inclou també la CUP que l’any passat van tancar la porta a entrar en la ronda de converses. Amb Junts, amb qui ERC manté la prioritat d’acord, els esforços estan centrats en aquests moments en una mínima coordinació per a la investidura de Pedro Sánchez. Es dona per descomptat que els intercanvis de suports davant les necessitats mútues tornaran a estar sobre la taula d’unes negociacions que prendran de nou una dimensió triangular: Congrés, Parlament i Ajuntament de Barcelona. El risc d’una repetició de les generals sobrevolarà les interlocucions, així com unes eleccions catalanes que seran, com a molt tard, el febrer del 2025.

Els equilibris del PSC

Salvador Illa no està per ara satisfet amb el ritme de compliment del pactat per al 2023. Després de la reunió de balanç que van fer amb el Govern la setmana passada, la lectura que en fan és que «hi ha molt marge de millora» en el compliment, especialment en l’àmbit de les inversions per fer front a la sequera, mentre que a nivell governamental presumeixen d’haver executat ja el 55% de l’acordat. De la comissió per valorar l’augment de la capacitat de l’aeroport del Prat no hi ha, per ara, ni rastre, mentre que de la Ronda Nord es va firmar el protocol previ a principis de juliol.

Els socialistes catalans no tenen més remei quecontemporitzar i fer equilibris en la seva estratègia de pressió al Govern davant la dependènciaque té en aquests moments Sánchez dels vots dels independentistes per continuar a la Moncloa. El PSC, que oneja la bandera d’oposició «responsable» amb l’ull posat a arribar a la Generalitat, se situa per ara en un rol discret i manté que no és hora de precipitar eleccions malgrat que va ser el partit més votat en les autonòmiques i va obtenir més vots que els tres partits independentistes junts en les municipals. Malgrat que és l’amnistia l’eix sobre el qual pivotarà un eventual acord d’investidura, el debat econòmic, un dels elements sobre els quals els socialistes entenen que es va fonamentar el procés, formarà també part del pols.